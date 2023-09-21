Прокуратура Азербайджана раскрыла подробности гибели россиян в Карабахе

Прокуратура Азербайджана возбудила два дела из-за обстрелов миротворцев РФ
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Виды города Баку, Республика Азербайджан. Баку, флаг азербайджана, азербайджанский флаг, баку
Прокуратура Азербайджана завела уголовные дела из-за обстрелов российских военных в Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Еще одно дело было заведено после обстрела российского «Камаза», из-за чего один погиб один военный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль с военнослужащими из России 20 сентября подвергся обстрелу, в результате которого погибли пять миротворцев. Также в Карабахе «неустановленные члены незаконных армянских формирований» открыли огонь по Камазу, после чего один боец погиб, а второй получил ранения. «По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели миротворцев РФ из-за обстрела в Нагорном Карабахе. Позже выяснилось, что среди военных были двое замкомандующего миротворческим контингентом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности выплатить компенсации семьям погибших. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о начале расследования по факту смерти военнослужащих.

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Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Еще одно дело было заведено после обстрела российского «Камаза», из-за чего один погиб один военный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Автомобиль с военнослужащими из России 20 сентября подвергся обстрелу, в результате которого погибли пять миротворцев. Также в Карабахе «неустановленные члены незаконных армянских формирований» открыли огонь по Камазу, после чего один боец погиб, а второй получил ранения. «По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении прокуратуры. Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели миротворцев РФ из-за обстрела в Нагорном Карабахе. Позже выяснилось, что среди военных были двое замкомандующего миротворческим контингентом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности выплатить компенсации семьям погибших. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о начале расследования по факту смерти военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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