Прокуратура Азербайджана раскрыла подробности гибели россиян в Карабахе

Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Еще одно дело было заведено после обстрела российского «Камаза», из-за чего один погиб один военный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Автомобиль с военнослужащими из России 20 сентября подвергся обстрелу, в результате которого погибли пять миротворцев. Также в Карабахе «неустановленные члены незаконных армянских формирований» открыли огонь по Камазу, после чего один боец погиб, а второй получил ранения. «По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело», — говорится
Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели миротворцев РФ из-за обстрела в Нагорном Карабахе. Позже выяснилось, что среди военных были двое замкомандующего миротворческим контингентом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности выплатить компенсации семьям погибших. Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о начале расследования по факту смерти военнослужащих.
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