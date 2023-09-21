Алиев пообещал Путину помочь семьям погибших россиян в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших при обстреле в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. Об этом азербайджанский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). <…> Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. При этом сумма поддержки, которую готов оказать глава республики, не уточняется.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших при обстреле в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. Об этом азербайджанский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). <…> Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. При этом сумма поддержки, которую готов оказать глава республики, не уточняется. Ранее стало известно, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Нагорном Карабахе, в результате чего все, кто находился в машине, погибли. Среди них были двое замкомандующего миротворческим контингентом. А также свердловский военный, полковник ЦВО Тагир-Мурод Караев.