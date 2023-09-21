Алиев пообещал Путину помочь семьям погибших россиян в Карабахе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, Алиев Ильхам
Ильхам Алиев выразил соболезнования по поводу гибели миротворцев РФ Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших при обстреле в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. Об этом азербайджанский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). <…> Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. При этом сумма поддержки, которую готов оказать глава республики, не уточняется.

Ранее стало известно, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Нагорном Карабахе, в результате чего все, кто находился в машине, погибли. Среди них были двое замкомандующего миротворческим контингентом. А также свердловский военный, полковник ЦВО Тагир-Мурод Караев.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших при обстреле в Нагорном Карабахе миротворцев РФ. Об этом азербайджанский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. «Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). <…> Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. При этом сумма поддержки, которую готов оказать глава республики, не уточняется. Ранее стало известно, что автомобиль с российскими миротворцами попал под обстрел в Нагорном Карабахе, в результате чего все, кто находился в машине, погибли. Среди них были двое замкомандующего миротворческим контингентом. А также свердловский военный, полковник ЦВО Тагир-Мурод Караев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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