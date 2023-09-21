В Нагорном Карабахе погибли двое замкомандующего миротворцами

При обстреле российских военных в Нагорном Карабахе погибли двое заместителей командующего миротворческим контингентом. Об этом сообщает Sputnik Армения.
«Вчера в результате обстрела УАЗ, защищая армянское население, погибли пятеро российских миротворцев. <…> Среди них двое заместителей командующего», — написали в издании. Уточняется, что в данный момент идет следствие.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу. В результате инцидента все находившиеся в машине погибли, передает RT. В оборонном ведомстве Азербайджана выразили соболезнования российской стороне, пишет «Национальная служба новостей». Также выяснилось, что при обстреле был убит замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган. Также в Центральном военном округе сообщили URA.RU, что одним из миротворцев был полковник ЦВО Тагир-Мурод Караев.
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