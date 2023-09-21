В Нагорном Карабахе погибли двое замкомандующего миротворцами

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
При обстреле российских военных в Карабахе погибли двое замкомандующего миротворцами Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

При обстреле российских военных в Нагорном Карабахе погибли двое заместителей командующего миротворческим контингентом. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Вчера в результате обстрела УАЗ, защищая армянское население, погибли пятеро российских миротворцев. <…> Среди них двое заместителей командующего», — написали в издании. Уточняется, что в данный момент идет следствие.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу. В результате инцидента все находившиеся в машине погибли, передает RT. В оборонном ведомстве Азербайджана выразили соболезнования российской стороне, пишет «Национальная служба новостей». Также выяснилось, что при обстреле был убит замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган. Также в Центральном военном округе сообщили URA.RU, что одним из миротворцев был полковник ЦВО Тагир-Мурод Караев.

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При обстреле российских военных в Нагорном Карабахе погибли двое заместителей командующего миротворческим контингентом. Об этом сообщает Sputnik Армения. «Вчера в результате обстрела УАЗ, защищая армянское население, погибли пятеро российских миротворцев. <…> Среди них двое заместителей командующего», — написали в издании. Уточняется, что в данный момент идет следствие. Ранее Минобороны РФ сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу. В результате инцидента все находившиеся в машине погибли, передает RT. В оборонном ведомстве Азербайджана выразили соболезнования российской стороне, пишет «Национальная служба новостей». Также выяснилось, что при обстреле был убит замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе Иван Ковган. Также в Центральном военном округе сообщили URA.RU, что одним из миротворцев был полковник ЦВО Тагир-Мурод Караев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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