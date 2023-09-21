В Пентагоне подтвердили начало переобучения ВСУ на F-16 в Дании

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к переобучению на американских истребителях F-16 в Дании. Скоро летчики ВСУ прибудут на подготовку и в США. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка», —
США разрешили своим союзникам в Европе вести подготовку летчиков ВСУ к пилотированию и обслуживанию истребителей F-16. Затем американцы пообещали Украине принимать пилотов на переподготовку.
Ранее Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов. Летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.