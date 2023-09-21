В Пентагоне подтвердили начало переобучения ВСУ на F-16 в Дании

21 сентября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Американцы и их союзники начали обучать пилотов ВСУ на истребителях F-16 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к переобучению на американских истребителях F-16 в Дании. Скоро летчики ВСУ прибудут на подготовку и в США. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка», — рассказал Райдер на брифинге для СМИ. США разрешили своим союзникам в Европе вести подготовку летчиков ВСУ к пилотированию и обслуживанию истребителей F-16. Затем американцы пообещали Украине принимать пилотов на переподготовку. Ранее Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов. Летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов.

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) приступили к переобучению на американских истребителях F-16 в Дании. Скоро летчики ВСУ прибудут на подготовку и в США. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка», — рассказал Райдер на брифинге для СМИ. США разрешили своим союзникам в Европе вести подготовку летчиков ВСУ к пилотированию и обслуживанию истребителей F-16. Затем американцы пообещали Украине принимать пилотов на переподготовку. Ранее Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов. Летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов.