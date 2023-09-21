Суд отложил миллиардный иск к челябинскому экс-губернатору Дубровскому

Дубровский пытается снять ответственность за долги ПО «Монтажник» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Рассмотрение иска о взыскании с обанкротившегося экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского почти миллиарда рублей приостановлено. Об этом сообщили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

«В рамках дела о банкротстве кредитор — акционерное общество „Производственное объединение Монтажник“, направило в арбитражный суд заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 930 млн 513 тысяч рублей. Определением от 20 сентября 2023 года производство по заявлению приостановлено до рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и вступления в законную силу судебного акта по делу №А76-15892/2020», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Заявление поступило в суд в августе. Ранее в тот же суд поступили аналогичные иски к экс-директору обанкротившегося семейного актива — компании «Монтажник» — Алексею Павлюку и сыну экс-чиновника, Александру Дубровскому. Последний являлся основным акционером фирмы.

Ранее областной арбитраж увеличил с 34 до 36 млн рублей сумму задолженности Дубровского перед «Монтажником», которая и послужила поводом для его личного банкротства.

ПО «Монтажник» признали банкротом летом 2020 года . Общая сумма долгов перед кредиторами оценивается в два миллиарда рублей. Семья бывшего главы региона от общения со СМИ отказывается. Павлюк осужден и отбывает срок в колонии.