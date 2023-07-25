Суд отложил рассмотрение миллиардного иска к семье челябинского экс-губернатора и его менеджеров

Суд в Челябинске отложил заседание о привлечении к субсидиарной ответственности семьи Дубровских

25 июля 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Борис Дубровский затребовал материалы уголовного дела Павлюка, который ранее руководил «Монтажником» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение иска на 930 миллионов рублей к экс-губернатору Борису Дубровскому, его сыну Александру и к их менеджерам Алексею Павлюку и Светлане Салеевой. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подавала Елена Соломка, конкурсный управляющий ПО «Монтажник», к семейной фирмы Дубровских, признанной банкротом. «В суд поступило заявление от конкурсного управляющего Соломка Елены Андреевной и кредиторов к привлечению солидарно Дубровского Бориса Александровича и Дубровского Александра Борисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ПО „Монтажник“ в сумме 930 513 035 рублей 34 копеек. Определением суда привлечены Павлюк Алексей Юрьевич, Салеева Наталья Борисовна в качестве соответчиков. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявлений на 18 сентября 2023 года», — говорится в документах суда. Причиной переноса заседания стало то, что судья, ведущая дело, уходит в отпуск. Кроме того, от ряда участников процесса поступили новые ходатайства, которые необходимо рассмотреть. Так, Борис Дубровский затребовал материалы уголовного дела Павлюка, который ранее руководил «Монтажником». Сам Павлюк отбывает срок за мошенничество. Салеева руководила бизнес-активами Дубровских до того, как глава семьи стал губернатором. Когда Борис Дубровских возглавил регион, он назначил ее главой Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций. После смены власти в области в марте 2019 года Салеева ушла в отставку и стала работать в «Монтажнике». Фирму признали банкротом летом 2020 года. Общая сумма долгов перед кредиторами достигла двух миллиардов рублей. Иск о субсидиарной ответственности отца и сына Дубровских, а также Павлюка и Салеевой подан в январе. Александр Дубровский уже признан банкротом, как и его отец. От общения со СМИ представители Дубровских отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области отложил рассмотрение иска на 930 миллионов рублей к экс-губернатору Борису Дубровскому, его сыну Александру и к их менеджерам Алексею Павлюку и Светлане Салеевой. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подавала Елена Соломка, конкурсный управляющий ПО «Монтажник», к семейной фирмы Дубровских, признанной банкротом. «В суд поступило заявление от конкурсного управляющего Соломка Елены Андреевной и кредиторов к привлечению солидарно Дубровского Бориса Александровича и Дубровского Александра Борисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ПО „Монтажник“ в сумме 930 513 035 рублей 34 копеек. Определением суда привлечены Павлюк Алексей Юрьевич, Салеева Наталья Борисовна в качестве соответчиков. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявлений на 18 сентября 2023 года», — говорится в документах суда. Причиной переноса заседания стало то, что судья, ведущая дело, уходит в отпуск. Кроме того, от ряда участников процесса поступили новые ходатайства, которые необходимо рассмотреть. Так, Борис Дубровский затребовал материалы уголовного дела Павлюка, который ранее руководил «Монтажником». Сам Павлюк отбывает срок за мошенничество. Салеева руководила бизнес-активами Дубровских до того, как глава семьи стал губернатором. Когда Борис Дубровских возглавил регион, он назначил ее главой Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций. После смены власти в области в марте 2019 года Салеева ушла в отставку и стала работать в «Монтажнике». Фирму признали банкротом летом 2020 года. Общая сумма долгов перед кредиторами достигла двух миллиардов рублей. Иск о субсидиарной ответственности отца и сына Дубровских, а также Павлюка и Салеевой подан в январе. Александр Дубровский уже признан банкротом, как и его отец. От общения со СМИ представители Дубровских отказываются.