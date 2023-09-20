Челябинскому экс-губернатору Дубровскому добавили долгов

Долг Дубровского вырос до 36 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области 20 сентября удовлетворил ходатайство ПО «Монтажник» об увеличении долга экс-губернатора Бориса Дубровского, признанного банкротом. Ранее долг Дубровского перед «Монтажником» составлял 34 млн рублей. Теперь он вырос до 36 млн рублей.

«ПО „Монтажник“ направило в арбитражный суд заявление о включении в реестр требований кредиторов Дубровского Бориса Александрович требования в размере 1 953 447 рублей 09 копеек. Удовлетворить заявление», — говорится в документах суда.

Семья Дубровских купила «Монтажник» в 2017 году, когда глава семьи руководил регионом. На момент покупки компания была успешной, с миллиардными оборотами. Летом 2020 года, уже после отставки Дубровского, «Монтажник» признали банкротом. Долги компании приблизились к двум миллиардам рублей.

Дубровский был признан банкротом 19 июля из-за долга в 34 миллиона 74 тысячи 465 рублей 31 копейки. Эта сумма была перечислена «Монтажником» на счета бывшего главы региона. Суд признал сделку незаконной, но Дубровский деньги не вернул. Уже после признания экс-губернатора банкротом, в «Монтажнике» пересчитали стоимость сделки в сторону увеличения с учетом процентов. Конкурсная управляющая фирмы Елена Соломка подала ходатайство об увеличении долга и суд это требование удовлетворил.

Борис Дубровский находится за пределами России. Его сын Александр также признан банкротом. Представители семьи бывшего главы региона со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.