С челябинского экс-губернатора Дубровского потребовали 930 млн рублей

03 августа 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Банкротство не означает, что Борису Дубровскому не придется уплачивать долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление ПО «Монтажник» (Магнитогорск) с требованием включить 930 млн рублей в долги обанкротившегося экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дел. Ранее в тот же суд поступили аналогичные иски к Дубровскому-младшему и бывшему директору обанкротившегося семейного актива Алексею Павлюку. «Заявление подано в рамках дела о личном банкротстве Бориса Дубровского. Ранее такие же иски были поданы к экс-директору ПО „Монтажник“ Алексею Павлюку и сыну экс-губернатора, Александру Дубровскому, также признанных финансово-несостоятельными. Полагаю, заседание будет отложено до принятия решения в рамках дела о банкротстве „Монтажника“», — пояснил URA.RU Иван Васин, финансовый управляющий Дубровского-старшего. Ранее конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка уже подавала иск о включении 930,5 млн рублей в объем задолженности Павлюка и требовала взыскать такую же сумму с сына Бориса Дубровского, Александра, основного акционера фирмы, который также признан банкротом. Помимо этого, в арбитражный суд был подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности всех перечисленных, также топ-менеджера Дубровских Натальи Салеевой. ПО «Монтажник» признали банкротом летом 2020 года. Общая сумма долгов перед кредиторами оценивается в два миллиарда рублей. Семья бывшего главы региона от общения со СМИ отказывается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление ПО «Монтажник» (Магнитогорск) с требованием включить 930 млн рублей в долги обанкротившегося экс-губернатора региона Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в картотеке дел. Ранее в тот же суд поступили аналогичные иски к Дубровскому-младшему и бывшему директору обанкротившегося семейного актива Алексею Павлюку. «Заявление подано в рамках дела о личном банкротстве Бориса Дубровского. Ранее такие же иски были поданы к экс-директору ПО „Монтажник“ Алексею Павлюку и сыну экс-губернатора, Александру Дубровскому, также признанных финансово-несостоятельными. Полагаю, заседание будет отложено до принятия решения в рамках дела о банкротстве „Монтажника“», — пояснил URA.RU Иван Васин, финансовый управляющий Дубровского-старшего. Ранее конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка уже подавала иск о включении 930,5 млн рублей в объем задолженности Павлюка и требовала взыскать такую же сумму с сына Бориса Дубровского, Александра, основного акционера фирмы, который также признан банкротом. Помимо этого, в арбитражный суд был подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности всех перечисленных, также топ-менеджера Дубровских Натальи Салеевой. ПО «Монтажник» признали банкротом летом 2020 года. Общая сумма долгов перед кредиторами оценивается в два миллиарда рублей. Семья бывшего главы региона от общения со СМИ отказывается.