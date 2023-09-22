В Минтруда рассчитали число рабочих мест к 2030 году

Глава Минтруда Котяков: в экономике дополнительно появится 2,4 млн вакансий

22 сентября 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

К 2030 году количество рабочих мест в России увеличится до 2,4 млн, считает министр труда и соцзащита Котяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К 2030 году спрос на рабочую силу будет расти, а кадровая потребность экономики составит 73,6 млн, что на 2,4 млн больше, чем в конце 2022 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «Новые вакансии сформируются за счет обрабатывающей промышленности, логистических предприятий, здравоохранения и IT-сектора. В обрабатывающем производстве появится почти 800 тысяч новых вакансий, 400 тысяч человек потребуется для компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением. Также приток 285 тысяч вакантных мест появится в сфере здравоохранения и социальных услуг, а для научных исследований и IT-сектора — 430 тысяч», — рассказал Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-24». По мнению чиновника, из-за демографического спада в 90-х годах количество человек от 30 до 39 лет снизится на 7,2 млн человек к 2030 году, а россиян в возрасте 15-29 лет прирастет почти на три млн. «Это „окно возможностей“ для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда», — подытожил он. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что власти России делают все, чтобы как можно скорее убрать дисбаланс на рынке труда. Она считает, что этот процесс может занять порядка трех лет.

К 2030 году спрос на рабочую силу будет расти, а кадровая потребность экономики составит 73,6 млн, что на 2,4 млн больше, чем в конце 2022 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «Новые вакансии сформируются за счет обрабатывающей промышленности, логистических предприятий, здравоохранения и IT-сектора. В обрабатывающем производстве появится почти 800 тысяч новых вакансий, 400 тысяч человек потребуется для компаний, которые занимаются транспортировкой и хранением. Также приток 285 тысяч вакантных мест появится в сфере здравоохранения и социальных услуг, а для научных исследований и IT-сектора — 430 тысяч», — рассказал Антон Котяков в эфире телеканала «Россия-24». По мнению чиновника, из-за демографического спада в 90-х годах количество человек от 30 до 39 лет снизится на 7,2 млн человек к 2030 году, а россиян в возрасте 15-29 лет прирастет почти на три млн. «Это „окно возможностей“ для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда», — подытожил он. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что власти России делают все, чтобы как можно скорее убрать дисбаланс на рынке труда. Она считает, что этот процесс может занять порядка трех лет.