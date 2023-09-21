Голикова: дисбаланс на рынке труда РФ будет ликвидирован за три года

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Татьяна Голикова рассказала о проектах в РФ для ликвидации дисбаланса на рынке труда Фото:

Правительство России делает все, чтобы как можно скорее убрать дисбаланс на рынке труда. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос URA.RU о перевесе количества вакансий с уровнем безработицы в стране. Голикова предположила, что процесс займет не более трех лет.

«Мы предпринимаем все усилия к этому (к ликвидации дисбаланса на рынке труда), то, что можно сделать быстро. Можно осуществлять программы переподготовки кадров, и у нас есть программа, которая работает в национальном проекте демография […] У нас трехлетний горизонт — это максимум», — заявила Татьяна Голикова.

По словам чиновницы, в России за год переподготавливают 139 тысяч специалистов, которые впоследствии идут на востребованные специальности. Кроме того, в стране запущен проект «Профессионалитет», который в долгосрочной перспективе сможет обеспечить предприятие необходимыми специалистами.

При этом и сами работодатели работают над привлечением новых сотрудников. У них есть центры переподготовки, например РЖД и Ростех, которые одновременно готовят специалистов и взаимодействуют с российским правительством.

Ранее в России был зафиксирован кадровый голод. Наибольшую нехватку специалистов испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, а также предприятия водоснабжения. Недавно стало известно, что 35 процентам компаний не хватает специалистов.

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Правительство России делает все, чтобы как можно скорее убрать дисбаланс на рынке труда. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос URA.RU о перевесе количества вакансий с уровнем безработицы в стране. Голикова предположила, что процесс займет не более трех лет. «Мы предпринимаем все усилия к этому (к ликвидации дисбаланса на рынке труда), то, что можно сделать быстро. Можно осуществлять программы переподготовки кадров, и у нас есть программа, которая работает в национальном проекте демография […] У нас трехлетний горизонт — это максимум», — заявила Татьяна Голикова. По словам чиновницы, в России за год переподготавливают 139 тысяч специалистов, которые впоследствии идут на востребованные специальности. Кроме того, в стране запущен проект «Профессионалитет», который в долгосрочной перспективе сможет обеспечить предприятие необходимыми специалистами. При этом и сами работодатели работают над привлечением новых сотрудников. У них есть центры переподготовки, например РЖД и Ростех, которые одновременно готовят специалистов и взаимодействуют с российским правительством. Ранее в России был зафиксирован кадровый голод. Наибольшую нехватку специалистов испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, а также предприятия водоснабжения. Недавно стало известно, что 35 процентам компаний не хватает специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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