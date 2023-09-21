Голикова: дисбаланс на рынке труда РФ будет ликвидирован за три года

Правительство России делает все, чтобы как можно скорее убрать дисбаланс на рынке труда. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос URA.RU о перевесе количества вакансий с уровнем безработицы в стране. Голикова предположила, что процесс займет не более трех лет.
«Мы предпринимаем все усилия к этому (к ликвидации дисбаланса на рынке труда), то, что можно сделать быстро. Можно осуществлять программы переподготовки кадров, и у нас есть программа, которая работает в национальном проекте демография […] У нас трехлетний горизонт — это максимум», — заявила Татьяна Голикова.
По словам чиновницы, в России за год переподготавливают 139 тысяч специалистов, которые впоследствии идут на востребованные специальности. Кроме того, в стране запущен проект «Профессионалитет», который в долгосрочной перспективе сможет обеспечить предприятие необходимыми специалистами.
При этом и сами работодатели работают над привлечением новых сотрудников. У них есть центры переподготовки, например РЖД и Ростех, которые одновременно готовят специалистов и взаимодействуют с российским правительством.
Ранее в России был зафиксирован кадровый голод. Наибольшую нехватку специалистов испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, а также предприятия водоснабжения. Недавно стало известно, что 35 процентам компаний не хватает специалистов.
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