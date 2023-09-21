Голикова: дисбаланс на рынке труда РФ будет ликвидирован за три года

21 сентября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова рассказала о проектах в РФ для ликвидации дисбаланса на рынке труда Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России делает все, чтобы как можно скорее убрать дисбаланс на рынке труда. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос URA.RU о перевесе количества вакансий с уровнем безработицы в стране. Голикова предположила, что процесс займет не более трех лет. «Мы предпринимаем все усилия к этому (к ликвидации дисбаланса на рынке труда), то, что можно сделать быстро. Можно осуществлять программы переподготовки кадров, и у нас есть программа, которая работает в национальном проекте демография […] У нас трехлетний горизонт — это максимум», — заявила Татьяна Голикова. По словам чиновницы, в России за год переподготавливают 139 тысяч специалистов, которые впоследствии идут на востребованные специальности. Кроме того, в стране запущен проект «Профессионалитет», который в долгосрочной перспективе сможет обеспечить предприятие необходимыми специалистами. При этом и сами работодатели работают над привлечением новых сотрудников. У них есть центры переподготовки, например РЖД и Ростех, которые одновременно готовят специалистов и взаимодействуют с российским правительством. Ранее в России был зафиксирован кадровый голод. Наибольшую нехватку специалистов испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, а также предприятия водоснабжения. Недавно стало известно, что 35 процентам компаний не хватает специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство России делает все, чтобы как можно скорее убрать дисбаланс на рынке труда. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отвечая на вопрос URA.RU о перевесе количества вакансий с уровнем безработицы в стране. Голикова предположила, что процесс займет не более трех лет. «Мы предпринимаем все усилия к этому (к ликвидации дисбаланса на рынке труда), то, что можно сделать быстро. Можно осуществлять программы переподготовки кадров, и у нас есть программа, которая работает в национальном проекте демография […] У нас трехлетний горизонт — это максимум», — заявила Татьяна Голикова. По словам чиновницы, в России за год переподготавливают 139 тысяч специалистов, которые впоследствии идут на востребованные специальности. Кроме того, в стране запущен проект «Профессионалитет», который в долгосрочной перспективе сможет обеспечить предприятие необходимыми специалистами. При этом и сами работодатели работают над привлечением новых сотрудников. У них есть центры переподготовки, например РЖД и Ростех, которые одновременно готовят специалистов и взаимодействуют с российским правительством. Ранее в России был зафиксирован кадровый голод. Наибольшую нехватку специалистов испытывают обрабатывающие производства, промышленные компании, а также предприятия водоснабжения. Недавно стало известно, что 35 процентам компаний не хватает специалистов.