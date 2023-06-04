Партия «За справедливость» предложила вернуть прямые выборы мэра Нижневартовска

05 июня 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Прямые выборы главы Нижневартовска отменили в 2011 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске секретарь политсовета регионального отделения партии «За справедливость» в ХМАО Константин Круглов предложил вернуть прямые выборы главы города. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в ходе телефонного разговора. «Я хотел добиться встречи с мэром Кощенко, чтобы сообщить ему наше предложение. Ко мне обратились жители нашего города с требованием вернуть прямые выборы главы города, которые не проводятся с 2011 года. Для этого необходимо провести референдум и внести изменения в устав», — заявил Круглов. По словам Круглова, лично встретиться с мэром ему не удалось. «На встрече присутствовали руководители политического блока замглавы города Олег Хотинецкий и директор департамента общественных коммуникаций Виктор Мыльников. Я огласил требования избирателей. В ответ мне заявили, что я якобы должен собрать инициативную группу в размере 10% от численности жителей города. Я заметил, что „За справедливость“ действует исключительно в правовом поле, и мы имеем право инициировать проведение референдума о внесении изменений в устав города Нижневартовска как политическая партия. Для этого нам необходимо собрать группу численностью 20 человек и 10% подписей горожан. Ответа на свое предложение в ходе встречи я так и не получил», — сообщил Круглов. Корреспондент агентства попытался получить комментарий властей Нижневартовска по вопросу проведения голосования. Замглавы города Хотинецкий предложил перенаправить запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации новости ответ на него не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр Нижневартовска нанял второго пиарщика после череды скандалов. Улучшать имидж власти на посту директора департамента общественных коммуникаций в преддверии выборов президента будет пиарщик из Астрахани Мыльников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске секретарь политсовета регионального отделения партии «За справедливость» в ХМАО Константин Круглов предложил вернуть прямые выборы главы города. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU в ходе телефонного разговора. «Я хотел добиться встречи с мэром Кощенко, чтобы сообщить ему наше предложение. Ко мне обратились жители нашего города с требованием вернуть прямые выборы главы города, которые не проводятся с 2011 года. Для этого необходимо провести референдум и внести изменения в устав», — заявил Круглов. По словам Круглова, лично встретиться с мэром ему не удалось. «На встрече присутствовали руководители политического блока замглавы города Олег Хотинецкий и директор департамента общественных коммуникаций Виктор Мыльников. Я огласил требования избирателей. В ответ мне заявили, что я якобы должен собрать инициативную группу в размере 10% от численности жителей города. Я заметил, что „За справедливость“ действует исключительно в правовом поле, и мы имеем право инициировать проведение референдума о внесении изменений в устав города Нижневартовска как политическая партия. Для этого нам необходимо собрать группу численностью 20 человек и 10% подписей горожан. Ответа на свое предложение в ходе встречи я так и не получил», — сообщил Круглов. Корреспондент агентства попытался получить комментарий властей Нижневартовска по вопросу проведения голосования. Замглавы города Хотинецкий предложил перенаправить запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации новости ответ на него не был получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что мэр Нижневартовска нанял второго пиарщика после череды скандалов. Улучшать имидж власти на посту директора департамента общественных коммуникаций в преддверии выборов президента будет пиарщик из Астрахани Мыльников.