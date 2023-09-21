21 сентября 2023

Магнитогорец после секса с несовершеннолетним попытался убить свидетеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, уголовная ответственность
Мужчину будут судить по нескольким статьям Фото:

В Магнитогорске местный житель склонил несовершеннолетнего знакомого к оральному сексу, а после попытался убить свидетеля, который был в курсе случившегося. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, злоумышленника уже задержали, он ожидает суда.

«Инцидент произошел летом. 24-летний мужчина, запугав 15-летнего знакомого, принудил его к оральному сексу. После он решил избавиться от единственного свидетеля преступления и попытался его поджечь», — рассказал источник.

По данным URA.RU, свидетеля удалось спасти. Он получил тяжелые травмы. У него зафиксированы множественные ожоги тела и лица. После задержания подозреваемого выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. Сейчас он ожидает суда, находясь в психдиспансере.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Магнитогорске местный житель склонил несовершеннолетнего знакомого к оральному сексу, а после попытался убить свидетеля, который был в курсе случившегося. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, злоумышленника уже задержали, он ожидает суда. «Инцидент произошел летом. 24-летний мужчина, запугав 15-летнего знакомого, принудил его к оральному сексу. После он решил избавиться от единственного свидетеля преступления и попытался его поджечь», — рассказал источник. По данным URA.RU, свидетеля удалось спасти. Он получил тяжелые травмы. У него зафиксированы множественные ожоги тела и лица. После задержания подозреваемого выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. Сейчас он ожидает суда, находясь в психдиспансере. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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