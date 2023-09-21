21 сентября 2023

В ЯНАО людей возили на моторной лодке в шторм. Видео

Прокуратура проверит опасный способ доставки людей на баржу в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
В ЯНАО людей на судно везли в шторм на моторной лодке (фото из архива) Фото:

В селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО людей доставляли на баржу в шторм на моторной лодке, тем самым подвергнув их жизнь опасности. По данному факту транспортной прокуратурой будет проведена проверка, сообщили в ведомстве.

«Мониторинговыми мероприятиями в социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о перевозке людей водным транспортом в шторм в селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО. По данному факту транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

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В селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО людей доставляли на баржу в шторм на моторной лодке, тем самым подвергнув их жизнь опасности. По данному факту транспортной прокуратурой будет проведена проверка, сообщили в ведомстве. «Мониторинговыми мероприятиями в социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о перевозке людей водным транспортом в шторм в селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО. По данному факту транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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