В ЯНАО людей на судно везли в шторм на моторной лодке (фото из архива)
В селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО людей доставляли на баржу в шторм на моторной лодке, тем самым подвергнув их жизнь опасности. По данному факту транспортной прокуратурой будет проведена проверка, сообщили в ведомстве.
«Мониторинговыми мероприятиями в социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о перевозке людей водным транспортом в шторм в селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО. По данному факту транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.
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