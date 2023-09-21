В ЯНАО людей возили на моторной лодке в шторм. Видео

Прокуратура проверит опасный способ доставки людей на баржу в ЯНАО

22 сентября 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

В ЯНАО людей на судно везли в шторм на моторной лодке (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО людей доставляли на баржу в шторм на моторной лодке, тем самым подвергнув их жизнь опасности. По данному факту транспортной прокуратурой будет проведена проверка, сообщили в ведомстве. «Мониторинговыми мероприятиями в социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о перевозке людей водным транспортом в шторм в селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО. По данному факту транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

В селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО людей доставляли на баржу в шторм на моторной лодке, тем самым подвергнув их жизнь опасности. По данному факту транспортной прокуратурой будет проведена проверка, сообщили в ведомстве. «Мониторинговыми мероприятиями в социальной сети „ВКонтакте“ выявлена публикация о перевозке людей водным транспортом в шторм в селе Питляр Шурышкарского района ЯНАО. По данному факту транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.