Пьяный екатеринбуржец ради шутки обещал взорвать аэропорт Кольцово

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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, аэропорт кольцово, привокзальная площадь
Мужчина 12 часов провел в аэропорту, распивая алкоголь, а потом сообщил о том, что готовит теракт Фото:

Пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший в Кольцово (Екатеринбург) из Санкт-Петербурга, решил посмотреть, как полицейские вычисляют террористов, и сообщил им о том, что планирует взорвать аэропорт. Мужчина был нетрезв.

«50-летний Павел И. прилетел из Питера в столицу Урала еще рано утром [21 сентября] — в четвертом часу. Из самолета он вышел уже навеселе. Видимо, дела в Екатеринбурге у него были не очень срочные, потому что он продолжил прибухивать в ресторанах аэропорта», — сообщает telegram-канал SHOT.

Спустя 12 часов мужчина был уже изрядно пьян и решил сообщить полицейским о том, что планирует взорвать аэропорт. Силовики проверили здание и не нашли взрывчатку, зато вычислили автора сообщения и задержали его. Выяснилось, что он был судим за пьяную езду, также за ним числятся административные дела за мелкое хулиганство, неуплату алиментов и за распитие алкоголя в общественном месте. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший в Кольцово (Екатеринбург) из Санкт-Петербурга, решил посмотреть, как полицейские вычисляют террористов, и сообщил им о том, что планирует взорвать аэропорт. Мужчина был нетрезв. «50-летний Павел И. прилетел из Питера в столицу Урала еще рано утром [21 сентября] — в четвертом часу. Из самолета он вышел уже навеселе. Видимо, дела в Екатеринбурге у него были не очень срочные, потому что он продолжил прибухивать в ресторанах аэропорта», — сообщает telegram-канал SHOT. Спустя 12 часов мужчина был уже изрядно пьян и решил сообщить полицейским о том, что планирует взорвать аэропорт. Силовики проверили здание и не нашли взрывчатку, зато вычислили автора сообщения и задержали его. Выяснилось, что он был судим за пьяную езду, также за ним числятся административные дела за мелкое хулиганство, неуплату алиментов и за распитие алкоголя в общественном месте. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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