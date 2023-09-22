Пьяный екатеринбуржец ради шутки обещал взорвать аэропорт Кольцово

Мужчина 12 часов провел в аэропорту, распивая алкоголь, а потом сообщил о том, что готовит теракт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пассажир «Уральских авиалиний», прилетевший в Кольцово (Екатеринбург) из Санкт-Петербурга, решил посмотреть, как полицейские вычисляют террористов, и сообщил им о том, что планирует взорвать аэропорт. Мужчина был нетрезв.

«50-летний Павел И. прилетел из Питера в столицу Урала еще рано утром [21 сентября] — в четвертом часу. Из самолета он вышел уже навеселе. Видимо, дела в Екатеринбурге у него были не очень срочные, потому что он продолжил прибухивать в ресторанах аэропорта», — сообщает telegram-канал SHOT.

Спустя 12 часов мужчина был уже изрядно пьян и решил сообщить полицейским о том, что планирует взорвать аэропорт. Силовики проверили здание и не нашли взрывчатку, зато вычислили автора сообщения и задержали его. Выяснилось, что он был судим за пьяную езду, также за ним числятся административные дела за мелкое хулиганство, неуплату алиментов и за распитие алкоголя в общественном месте. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.