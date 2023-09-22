Минобороны РФ: ВСУ атаковали Крым управляемой ракетой и беспилотниками

Около Крыма уничтожены два беспилотника и одна управляемая ракета, передает Минобороны РФ
Киев запустил в направлении Крыма одну управляемую ракету и беспилотники. Атака была отражена, передает Минобороны России.
«Утром [22 сентября] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и дронами по объектам на территории Крыма», — сообщили в
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