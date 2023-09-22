Минобороны РФ: ВСУ атаковали Крым управляемой ракетой и беспилотниками

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Около Крыма уничтожены два беспилотника и одна управляемая ракета, передает Минобороны РФ Фото:

Киев запустил в направлении Крыма одну управляемую ракету и беспилотники. Атака была отражена, передает Минобороны России.

«Утром [22 сентября] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и дронами по объектам на территории Крыма», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что в направлении Крыма летели два беспилотника и одна управляемая ракета.

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Киев запустил в направлении Крыма одну управляемую ракету и беспилотники. Атака была отражена, передает Минобороны России. «Утром [22 сентября] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку авиационными управляемыми ракетами и дронами по объектам на территории Крыма», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что в направлении Крыма летели два беспилотника и одна управляемая ракета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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