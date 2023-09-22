В Челябинске вырос спрос на капли от гельминтов и блох

«Price.ru»: челябинские собаководы увеличили закупки капель от блох

Ошейники от блох собакам покупают чаще спреев против паразитов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в августе 2023 года по отношению к тому же месяцу 2022 года вырос спрос на капли от гельминтов и блох. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Price.ru», рост показателей соответствует общероссийским трендам.

«В соответствии с общими тенденциями в Челябинске о стороны владельцев собак вырос спрос на капли (плюс 26%) и таблетки от блох, клещей и гельминтов (увеличение на 80%). Также выросла популярность вакцин для собак (плюс 23%). Для кошек чаще покупают серьезные антибиотики (рост на 20%), чем для собак (сокращение на 26%)», — рассказали URA.RU представители сервиса.

При этом препараты в виде спреев менее популярны, чем ошейники от блох и клещей (падение по первым составило 5%, рост по вторым — 6%). Позаботившись о здоровье питомцев, владельцы занялись их внешним видом и своим комфортом. Специалисты выяснили, что в Челябинске стали заметно популярнее груминг для кошек (спрос вырос на 35%) и колтунорезы для кошек (увеличение покупок достигло 138%).

Также челябинцы полюбили гаджеты для автоматического кормления животных. Автопоилки для кошек приобретали на 27% чаще, автокормушки — на 119%. Сохранилась востребованность кошачьих лотков и туалетов. Зато продажи адресников для кошек подскочили на 150% сразу. Покупки атрибута могут свидетельствовать о том, что животных стали чаще отпускать на улицу одних.

Корма для кошек челябинцы приобретают чаще, чем для собак, на 38%. В полтора раза выше онлайн-спрос на переноски для кошек. Зато игрушки в интернете чаще ищут владельцы собак (превышение на 56%).