В Кремле спрогнозировали обострение конфликта между Польшей и Украиной

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Киев будет и дальше портить отношения с другими странами Фото:

Между Польшей и Украиной обострились отношения, и трения будут только нарастать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Тем самым Песков прокомментировал решение Варшавы прекратить поставки вооружений Украине.

«Мы видим, что есть определенное обострение между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столицы являются центрами русофобии. Наблюдаем, что между Киевом и другими столицами также будут нарастать трения. Это неизбежно, пока продолжается спецоперация», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

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Между Польшей и Украиной обострились отношения, и трения будут только нарастать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Тем самым Песков прокомментировал решение Варшавы прекратить поставки вооружений Украине. «Мы видим, что есть определенное обострение между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столицы являются центрами русофобии. Наблюдаем, что между Киевом и другими столицами также будут нарастать трения. Это неизбежно, пока продолжается спецоперация», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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