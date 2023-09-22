В Кремле спрогнозировали обострение конфликта между Польшей и Украиной

22 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Киев будет и дальше портить отношения с другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между Польшей и Украиной обострились отношения, и трения будут только нарастать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Тем самым Песков прокомментировал решение Варшавы прекратить поставки вооружений Украине. «Мы видим, что есть определенное обострение между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столицы являются центрами русофобии. Наблюдаем, что между Киевом и другими столицами также будут нарастать трения. Это неизбежно, пока продолжается спецоперация», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Между Польшей и Украиной обострились отношения, и трения будут только нарастать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Тем самым Песков прокомментировал решение Варшавы прекратить поставки вооружений Украине. «Мы видим, что есть определенное обострение между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столицы являются центрами русофобии. Наблюдаем, что между Киевом и другими столицами также будут нарастать трения. Это неизбежно, пока продолжается спецоперация», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.