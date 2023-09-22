В Кремле спрогнозировали обострение конфликта между Польшей и Украиной

Между Польшей и Украиной обострились отношения, и трения будут только нарастать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Тем самым Песков прокомментировал решение Варшавы прекратить поставки вооружений Украине.
«Мы видим, что есть определенное обострение между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та, и другая столицы являются центрами русофобии. Наблюдаем, что между Киевом и другими столицами также будут нарастать трения. Это неизбежно, пока продолжается спецоперация», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
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