Кремль отреагировал на встречу Байдена с ближайшими соседями России

Песков: в Кремле отслеживают контакты Байдена с лидерами стран Центральной Азии
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремль отреагировал на встречу Байдена с ближайшими соседями России Фото:

В Кремле не видят ничего предосудительного во встрече президента США Джо Байдена с лидерами пяти государств Центральной Азии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это право самих стран проводить такие встречи.

«У стран Центральной Азии, разумеется, есть свои отношения с Соединенными Штатами. Поэтому, безусловно, это право этих стран проводить такие встречи. Мы внимательно это отслеживаем. Для нас главное не это. Для нас главное — продолжение нашего диалога [со странами Центральной Азии]. Этот диалог чрезвычайно важен для России. У нас есть свои интеграционные процессы, на которых мы и концентрируем свое внимание», — пояснил Песков.

Президент США Джо Байден встретился с лидерами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана. Это был первый такой саммит. По его итогам было принято совместное заявление о развитии связей в сфере безопасности, экономики, экологии и по другим направлениям.

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В Кремле не видят ничего предосудительного во встрече президента США Джо Байдена с лидерами пяти государств Центральной Азии. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, это право самих стран проводить такие встречи. «У стран Центральной Азии, разумеется, есть свои отношения с Соединенными Штатами. Поэтому, безусловно, это право этих стран проводить такие встречи. Мы внимательно это отслеживаем. Для нас главное не это. Для нас главное — продолжение нашего диалога [со странами Центральной Азии]. Этот диалог чрезвычайно важен для России. У нас есть свои интеграционные процессы, на которых мы и концентрируем свое внимание», — пояснил Песков. Президент США Джо Байден встретился с лидерами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана. Это был первый такой саммит. По его итогам было принято совместное заявление о развитии связей в сфере безопасности, экономики, экологии и по другим направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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