Ямальские мэры собрались на совет глав в Салехарде

В Салехарде начал работу совет глав, на который съехались главы всех муниципалитетов округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Совет глав под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова начал работу в Салехарде 22 сентября. В ходе работы будут обсуждаться вопросы реконструкции памятников, взаимодействия окружных и муниципальных властей, также поднимут вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства.
Ранее URA.RU рассказало, что Совет глав ЯНАО начнет работу в Салехарде. По информации источников, Дмитрий Артюхов планировал провести совещание в выездном формате.
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