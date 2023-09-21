Ямальские мэры собрались на совет глав в Салехарде

Мэры ЯНАО собрались на совет глав в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде начал работу совет глав, на который съехались главы всех муниципалитетов округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Совет глав под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова начал работу в Салехарде 22 сентября. В ходе работы будут обсуждаться вопросы реконструкции памятников, взаимодействия окружных и муниципальных властей, также поднимут вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства.

Ранее URA.RU рассказало, что Совет глав ЯНАО начнет работу в Салехарде. По информации источников, Дмитрий Артюхов планировал провести совещание в выездном формате.