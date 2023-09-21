21 сентября 2023

Ямальские мэры собрались на совет глав в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Административной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки
Мэры ЯНАО собрались на совет глав в Салехарде Фото:

В Салехарде начал работу совет глав, на который съехались главы всех муниципалитетов округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Совет глав под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова начал работу в Салехарде 22 сентября. В ходе работы будут обсуждаться вопросы реконструкции памятников, взаимодействия окружных и муниципальных властей, также поднимут вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства.

Ранее URA.RU рассказало, что Совет глав ЯНАО начнет работу в Салехарде. По информации источников, Дмитрий Артюхов планировал провести совещание в выездном формате.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде начал работу совет глав, на который съехались главы всех муниципалитетов округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Совет глав под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова начал работу в Салехарде 22 сентября. В ходе работы будут обсуждаться вопросы реконструкции памятников, взаимодействия окружных и муниципальных властей, также поднимут вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства. Ранее URA.RU рассказало, что Совет глав ЯНАО начнет работу в Салехарде. По информации источников, Дмитрий Артюхов планировал провести совещание в выездном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...