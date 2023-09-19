Губернатор ЯНАО Артюхов соберет мэров на совет в Салехарде

Совет глав станет первым после переизбрания Дмитрия Артюхова губернатором ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Совет глав муниципалитетов ЯНАО при губернаторе Дмитрии Артюхове пройдет уже 22 сентября. Как следует из программы мероприятия, главными темами встречи губернатора с мэрами станет обсуждение задач по мемориалам воинам Великой Отечественной войны и взаимодействию муниципалитетов и окружных властей.

«В программе — обсуждение вопросов о ремонте и реставрации памятников павшим в годы Великой Отечественной войны, новые муралы, которые украсят стены домов в ЯНАО, а также вопросы взаимодействия округа и муниципалитетов», — рассказали собеседники URA.RU в окружных органах власти. Программа предусматривает работу в течение пятницы, однако источники агентства говорят о якобы запланированном совместном вылете глав и губернатора «в тундру» на выходные.

Официальные представители правительства ЯНАО воздержались от комментариев по поводу «уик-энда», о котором говорят инсайдеры. Тем не менее информация о повестке, в частности обсуждение реставрации мемориалов ВОВ и взаимодействия между органами власти, подтвердилась

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Дмитрий Артюхов был избран на второй срок на заседании заксобрания округа 10 сентября. По информации источников, глава региона намеревался провести первое выездное совещание с главами в тундре.