По штабу Черноморского флота нанесен ракетный удар

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу, stock
Количество пострадавших в результате ракетного удара неизвестно, заявил Михаил Развозжаев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что о пострадавших пока ничего неизвестно. Также стало известно, что возле театра Луначарского упал осколок. На место происшествия были направлены все оперативные службы, заключил губернатор.

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Штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что о пострадавших пока ничего неизвестно. Также стало известно, что возле театра Луначарского упал осколок. На место происшествия были направлены все оперативные службы, заключил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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