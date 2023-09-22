По штабу Черноморского флота нанесен ракетный удар

Количество пострадавших в результате ракетного удара неизвестно, заявил Михаил Развозжаев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Ракетный удар нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе», —
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