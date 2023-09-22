На свердловчанина, угрожавшего убить себя, завели дело

22 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Силовики могут завести сразу два дела на мужчину Фото: Илья Московец © URA.RU На мужчину, который угрожал убить себя в Каменске-Уральском и пытался ворваться в квартиру к жене, завели уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «В отношении дебошира из Каменска-Уральского полиция возбудила уголовное дело за угрозу убийства», — сказал Горелых. Кроме того на него могут завести второе дело за хранение оружия. Дома у мужчины нашли два ружья. Инцидент произошел 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой. Мужчина пришел мириться с женой, которая недавно подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. Тогда он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя. Там он просидел около трех часов. Силовики взяли его штурмом. Вся актуальная информация о ЧП — в сбойке URA.RU.

На мужчину, который угрожал убить себя в Каменске-Уральском и пытался ворваться в квартиру к жене, завели уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «В отношении дебошира из Каменска-Уральского полиция возбудила уголовное дело за угрозу убийства», — сказал Горелых. Кроме того на него могут завести второе дело за хранение оружия. Дома у мужчины нашли два ружья. Инцидент произошел 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой. Мужчина пришел мириться с женой, которая недавно подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. Тогда он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя. Там он просидел около трех часов. Силовики взяли его штурмом. Вся актуальная информация о ЧП — в сбойке URA.RU.