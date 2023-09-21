21 сентября 2023

На курганском заводе открыли новый литейный цех

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган
Алексей Бобров (слева) и Вадим Шумков запустили новый цех Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров приняли участие в торжественной церемонии открытия нового литейного цеха на заводе «Курган-Свет» (входит в группу компаний «Интертехэлектро»). Она прошла в рамках III Индустриального фестиваля, передает журналист URA.RU.

«Сегодня мы начали программу именно с открытия нового цеха. Это первое такое производство в области», — рассказал Вадим Шумков.

Новый цех завода оснащен двумя автоматическими машинами литья алюминиевых сплавов с высоким уровнем автоматизации. Суммарный объем инвестиций в создание цеха составил 100 млн рублей, 56 из них выделило правительство области в рамках программы субсидирования лизинга. Открывшееся сегодня производство позволило создать новые рабочие места.

«Мы развиваем тут не только производство, но и новую идеологию, которая будет распространяться на социальную сферу, на жилье, на город, инфраструктуру», — добавил Алексей Бобров.

«В ближайшее время завод начнет выпускать светильники в литом алюминиевом корпусе. От своих аналогов они отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям», — рассказал URA.RU генеральный директор управляющей компании завода «ИТЭ — Пром» Наркис Галиаскаров. Одним из первых крупных проектов, реализованных с использованием продукции завода, стала модернизация системы уличного освещения в Шадринске.

Индустриальный парк. Фестиваль. Курган
Фото:
Индустриальный парк. Фестиваль. Курган
Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров приняли участие в торжественной церемонии открытия нового литейного цеха на заводе «Курган-Свет» (входит в группу компаний «Интертехэлектро»). Она прошла в рамках III Индустриального фестиваля, передает журналист URA.RU. «Сегодня мы начали программу именно с открытия нового цеха. Это первое такое производство в области», — рассказал Вадим Шумков. Новый цех завода оснащен двумя автоматическими машинами литья алюминиевых сплавов с высоким уровнем автоматизации. Суммарный объем инвестиций в создание цеха составил 100 млн рублей, 56 из них выделило правительство области в рамках программы субсидирования лизинга. Открывшееся сегодня производство позволило создать новые рабочие места. «Мы развиваем тут не только производство, но и новую идеологию, которая будет распространяться на социальную сферу, на жилье, на город, инфраструктуру», — добавил Алексей Бобров. «В ближайшее время завод начнет выпускать светильники в литом алюминиевом корпусе. От своих аналогов они отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям», — рассказал URA.RU генеральный директор управляющей компании завода «ИТЭ — Пром» Наркис Галиаскаров. Одним из первых крупных проектов, реализованных с использованием продукции завода, стала модернизация системы уличного освещения в Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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