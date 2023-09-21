Первый замглавы ЯНАО Новоселова получила новые полномочия

22 сентября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Ирина Новоселова назначена председателем резервного состава призывной комиссии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова назначена председателем резервной окружной призывной комиссии. Это следует из распоряжения, подписанного главой региона Дмитрием Артюховым. «Включить в состав комиссии Ирину Новоселову — первого заместителя губернатора ЯНАО (председателя призывной комиссии). Исключить из состава комиссии Татьяну Бучкову», — сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. Изменения связаны с назначением Новоселовой на пост первого заместителя главы региона. Председателем основного состава призывной комиссии является Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов представил состав нового регионального правительства. Ирина Новоселова стала заместителем губернатора, сменив на этом посту Татьяну Бучкову.

Первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова назначена председателем резервной окружной призывной комиссии. Это следует из распоряжения, подписанного главой региона Дмитрием Артюховым. «Включить в состав комиссии Ирину Новоселову — первого заместителя губернатора ЯНАО (председателя призывной комиссии). Исключить из состава комиссии Татьяну Бучкову», — сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. Изменения связаны с назначением Новоселовой на пост первого заместителя главы региона. Председателем основного состава призывной комиссии является Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов представил состав нового регионального правительства. Ирина Новоселова стала заместителем губернатора, сменив на этом посту Татьяну Бучкову.