В Кыштыме установили личность мужчины, стрелявшего из пневматического оружия

В Кыштыме Челябинской области полицейские установили личность мужчины, который стрелял по людям из пневматического оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицейские Кыштыма установили гражданина, стрелявшего из „воздушки“ по людям. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.
Сообщения о стрелке появилась в социальных сетях. На указанный адрес выехали экипаж Росгвардии и участковый. Силовики опросили свидетелей и установили место проживания предполагаемого нарушителя. Ситуация на контроле у руководства МО МВД России «Кыштымский».
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