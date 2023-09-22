В Кыштыме установили личность мужчины, стрелявшего из пневматического оружия

Предполагаемый стрелок доставлен в отдел полиции для выяснения деталей инцидента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме Челябинской области полицейские установили личность мужчины, который стрелял по людям из пневматического оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские Кыштыма установили гражданина, стрелявшего из „воздушки“ по людям. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

Сообщения о стрелке появилась в социальных сетях. На указанный адрес выехали экипаж Росгвардии и участковый. Силовики опросили свидетелей и установили место проживания предполагаемого нарушителя. Ситуация на контроле у руководства МО МВД России «Кыштымский».