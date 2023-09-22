В Кыштыме установили личность мужчины, стрелявшего из пневматического оружия

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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Предполагаемый стрелок доставлен в отдел полиции для выяснения деталей инцидента Фото:

В Кыштыме Челябинской области полицейские установили личность мужчины, который стрелял по людям из пневматического оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские Кыштыма установили гражданина, стрелявшего из „воздушки“ по людям. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

Сообщения о стрелке появилась в социальных сетях. На указанный адрес выехали экипаж Росгвардии и участковый. Силовики опросили свидетелей и установили место проживания предполагаемого нарушителя. Ситуация на контроле у руководства МО МВД России «Кыштымский».

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В Кыштыме Челябинской области полицейские установили личность мужчины, который стрелял по людям из пневматического оружия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские Кыштыма установили гражданина, стрелявшего из „воздушки“ по людям. Мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе. Сообщения о стрелке появилась в социальных сетях. На указанный адрес выехали экипаж Росгвардии и участковый. Силовики опросили свидетелей и установили место проживания предполагаемого нарушителя. Ситуация на контроле у руководства МО МВД России «Кыштымский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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