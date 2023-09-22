Терапевт раскрыла свердловчанам новые симптомы гриппа к концу 2023 года

Врач Паршина: сильная головная боль при гриппе стала чаще встречаться у россиян

Вирус гриппа мутирует, поэтому симптомы могут отличаться Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В нынешнем сезоне новыми симптомами гриппа можно считать сильную головную боль и рвоту. Свердловчане, кто ранее переболел гриппом или прививался, могут быть подвержены повторному заражению. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алена Паршина.

«Одним из основных факторов, влияющих на протекание гриппа в этом сезоне, является мутация вируса. Каждый год он мутирует, поэтому форма болезни может отличаться от предыдущих», — сообщила врач-терапевт Алена Паршина.

Что касается симптомов, то в этом году, по словам врача, грипп проявляется обычными признаками: высокая температура, жар, озноб, слабость и утомляемость, боль в мышцах и суставах, насморк, кашель и боль в горле. «Однако, были замечены и новые особенности. Например, некоторые пациенты испытывали более сильные головные боли и проблемы с пищеварением, такие как рвота и диарея», поделилась медик.

Для снижения риска заболевания гриппом врач призывает использовать меры предосторожности. Прежде всего, рекомендуется вакцинация. Это эффективный способ защиты от гриппа, который помогает предотвратить его распространение.

Также важно соблюдать основные нормы гигиены. Например, не забывать про регулярное мытье рук теплой водой с мылом. «В местах массового скопления людей, в закрытых помещениях следует носить маску. Кроме того, важно избегать близкого контакта с больными и стараться не касаться лица руками», — отметила Паршина.

Грипп в 2023 году остается вызывающей тревогу проблемой, и принятие соответствующих мер предосторожности — неотъемлемая часть защиты от него. «Прививка, соблюдение норм гигиены и минимизация контактов с больными людьми помогут снизить риск заболевания и сохранить наше здоровье», — резюмировала врач «СберЗдоровья».