В Швейцарии подсчитали удар по европейской экономике из-за Украины

Нацбанк Швейцарии: из-за украинского конфликта Европа не досчиталась 0,8% ВВП

22 сентября 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Европу ожидает усиление негативных последствий в экономике Фото: Анна Майорова © URA.RU Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии. Там уточнили, что ВВП был бы больше на 0,8% без украинского конфликта. «Без конфликта к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4%, а ВВП был бы больше на 0,1-0,8%», — говорится в исследовании. Там добавили, что для Европы ожидается усиление негативных последствий в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Доклад также указывает на серьезные негативные воздействия боевых действий на экономики Германии и Великобритании, где ВВП мог быть выше на 0,7 процента к концу прошлого года, если бы не конфликт. Ранее стало известно, что Польша и Запад предпочли украинскую экономику своим собственным интересам. Они стремятся привлечь внимание и услышать благодарность от украинского президента Владимира Зеленского, пишет автор статьи Якоб для Mysl Polska. По его мнению, украинская экономика имеет большее значение для Евросоюза и правительства Польши, чем интересы польских бизнесменов и потребителей. Отчет Всемирной торговой организации за 2023 год также указывает на возможное отрицательное влияние санкций против России на большинство экономик, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии. Там уточнили, что ВВП был бы больше на 0,8% без украинского конфликта. «Без конфликта к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4%, а ВВП был бы больше на 0,1-0,8%», — говорится в исследовании. Там добавили, что для Европы ожидается усиление негативных последствий в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Доклад также указывает на серьезные негативные воздействия боевых действий на экономики Германии и Великобритании, где ВВП мог быть выше на 0,7 процента к концу прошлого года, если бы не конфликт. Ранее стало известно, что Польша и Запад предпочли украинскую экономику своим собственным интересам. Они стремятся привлечь внимание и услышать благодарность от украинского президента Владимира Зеленского, пишет автор статьи Якоб для Mysl Polska. По его мнению, украинская экономика имеет большее значение для Евросоюза и правительства Польши, чем интересы польских бизнесменов и потребителей. Отчет Всемирной торговой организации за 2023 год также указывает на возможное отрицательное влияние санкций против России на большинство экономик, передает «Национальная служба новостей».