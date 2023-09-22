Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии. Там уточнили, что ВВП был бы больше на 0,8% без украинского конфликта.
«Без конфликта к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4%, а ВВП был бы больше на 0,1-0,8%», — говорится в исследовании. Там добавили, что для Европы ожидается усиление негативных последствий в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Доклад также указывает на серьезные негативные воздействия боевых действий на экономики Германии и Великобритании, где ВВП мог быть выше на 0,7 процента к концу прошлого года, если бы не конфликт.
Ранее стало известно, что Польша и Запад предпочли украинскую экономику своим собственным интересам. Они стремятся привлечь внимание и услышать благодарность от украинского президента Владимира Зеленского, пишет автор статьи Якоб для Mysl Polska. По его мнению, украинская экономика имеет большее значение для Евросоюза и правительства Польши, чем интересы польских бизнесменов и потребителей. Отчет Всемирной торговой организации за 2023 год также указывает на возможное отрицательное влияние санкций против России на большинство экономик, передает «Национальная служба новостей».
Конфликт на Украине привел к росту инфляции в Европе, и его негативные последствия для региона будут усиливаться в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Об этом стало известно из исследования Национального банка Швейцарии. Там уточнили, что ВВП был бы больше на 0,8% без украинского конфликта. «Без конфликта к концу 2022 года инфляция в Европе была бы ниже на 0,2-0,4%, а ВВП был бы больше на 0,1-0,8%», — говорится в исследовании. Там добавили, что для Европы ожидается усиление негативных последствий в два раза в средне- и долгосрочной перспективе. Доклад также указывает на серьезные негативные воздействия боевых действий на экономики Германии и Великобритании, где ВВП мог быть выше на 0,7 процента к концу прошлого года, если бы не конфликт. Ранее стало известно, что Польша и Запад предпочли украинскую экономику своим собственным интересам. Они стремятся привлечь внимание и услышать благодарность от украинского президента Владимира Зеленского, пишет автор статьи Якоб для Mysl Polska. По его мнению, украинская экономика имеет большее значение для Евросоюза и правительства Польши, чем интересы польских бизнесменов и потребителей. Отчет Всемирной торговой организации за 2023 год также указывает на возможное отрицательное влияние санкций против России на большинство экономик, передает «Национальная служба новостей».