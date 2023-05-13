Mysl Polska: Запад готов пожертвовать своей экономикой за «спасибо» от Киева

14 мая 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

В Польше раскритиковали политику властей из-за украинского зерна Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Польша и Запад поставили украинскую экономику на первое место за «спасибо» от Киева вопреки своим интересам. Об этом пишет Mysl Polska. «Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум „спасибо“» — написал автор статьи Якоб для Mysl Polska. По его мнению, украинская экономика важнее для Евросоюза и для властей Польши, чем польские бизнесмены и потребители. Он считает, что украинская сельскохозяйственная продукция сомнительного качества заполнила магазины Польши, что привело к снижению цен. Автор статьи подчеркнул, что местным предпринимателям невыгодно продавать свою продукцию ниже себестоимости. В апреле польские фермеры протестовали против ввоза украинского зерна. Они устраивали забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной. Протестующие заявляли, что зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Позже власти Польши отказались от украинского зерна до 30 июня. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. На Украине расценили это решение как «удар в спину» Киеву.

Польша и Запад поставили украинскую экономику на первое место за «спасибо» от Киева вопреки своим интересам. Об этом пишет Mysl Polska. «Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум „спасибо“» — написал автор статьи Якоб для Mysl Polska. По его мнению, украинская экономика важнее для Евросоюза и для властей Польши, чем польские бизнесмены и потребители. Он считает, что украинская сельскохозяйственная продукция сомнительного качества заполнила магазины Польши, что привело к снижению цен. Автор статьи подчеркнул, что местным предпринимателям невыгодно продавать свою продукцию ниже себестоимости. В апреле польские фермеры протестовали против ввоза украинского зерна. Они устраивали забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной. Протестующие заявляли, что зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. Позже власти Польши отказались от украинского зерна до 30 июня. Поводом послужило наличие в украинских товарах запрещенных в Евросоюзе пестицидов. На Украине расценили это решение как «удар в спину» Киеву.