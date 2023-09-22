Число пострадавших от взрыва газа в Шебекино возросло

В Шебекино из-за взрыва газа пострадало семь человек

22 сентября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Семь человек пострадало после взрыва газа в Шебекино, заявил Андрей Иконников (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Увеличилось число пострадавших в результате взрыва газового баллона в Шебекино. Семь человек получили различные травмы, двое из них находятся в реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. «Травмы различной степени тяжести получили семь человек, четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение», — написал Иконников в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что трое пострадавших были госпитализированы, из которых двое находятся в реанимации, одно их состояние оценивается как крайне тяжелое. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В отношении подозреваемого в этом инциденте, 63-летнего гражданина, возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, заключил Иконников. В Шебекино во время обыска подозреваемый устроил взрыв дома. Жителю не понравилось проведение обыска, поэтому он открыл газовый вентиль на кухне и поджег газ спичкой. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди которых есть полицейские, передает «Национальная служба новостей».

Увеличилось число пострадавших в результате взрыва газового баллона в Шебекино. Семь человек получили различные травмы, двое из них находятся в реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. «Травмы различной степени тяжести получили семь человек, четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение», — написал Иконников в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что трое пострадавших были госпитализированы, из которых двое находятся в реанимации, одно их состояние оценивается как крайне тяжелое. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В отношении подозреваемого в этом инциденте, 63-летнего гражданина, возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, заключил Иконников. В Шебекино во время обыска подозреваемый устроил взрыв дома. Жителю не понравилось проведение обыска, поэтому он открыл газовый вентиль на кухне и поджег газ спичкой. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди которых есть полицейские, передает «Национальная служба новостей».