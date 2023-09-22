Число пострадавших от взрыва газа в Шебекино возросло

В Шебекино из-за взрыва газа пострадало семь человек
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Взрыв на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, строительный мусор, взрыв газа
Семь человек пострадало после взрыва газа в Шебекино, заявил Андрей Иконников (архивное фото) Фото:

Увеличилось число пострадавших в результате взрыва газового баллона в Шебекино. Семь человек получили различные травмы, двое из них находятся в реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«Травмы различной степени тяжести получили семь человек, четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение», — написал Иконников в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что трое пострадавших были госпитализированы, из которых двое находятся в реанимации, одно их состояние оценивается как крайне тяжелое.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В отношении подозреваемого в этом инциденте, 63-летнего гражданина, возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, заключил Иконников.

В Шебекино во время обыска подозреваемый устроил взрыв дома. Жителю не понравилось проведение обыска, поэтому он открыл газовый вентиль на кухне и поджег газ спичкой. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди которых есть полицейские, передает «Национальная служба новостей».

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Увеличилось число пострадавших в результате взрыва газового баллона в Шебекино. Семь человек получили различные травмы, двое из них находятся в реанимации. Об этом рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. «Травмы различной степени тяжести получили семь человек, четверым из них госпитализация не потребовалась, им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение», — написал Иконников в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что трое пострадавших были госпитализированы, из которых двое находятся в реанимации, одно их состояние оценивается как крайне тяжелое. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. В отношении подозреваемого в этом инциденте, 63-летнего гражданина, возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, заключил Иконников. В Шебекино во время обыска подозреваемый устроил взрыв дома. Жителю не понравилось проведение обыска, поэтому он открыл газовый вентиль на кухне и поджег газ спичкой. Ранее сообщалось о шести пострадавших, среди которых есть полицейские, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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