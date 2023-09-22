В Госдуме придумали способ защитить пенсионеров от утечек газа

В России предложили выделять пенсионерам старше 75 лет кухонные плиты с датчиком, который следит за утечкой газа. Если конфорка не горит, то датчик автоматически отключит подачу газа. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.
«Необходимо разработать и реализовать программу обязательного бесплатного обеспечения лиц [старше 75 лет] <…> газовыми плитами автоматического контроля за выделением газа», — отмечается в документе. Реализовать программу предлагают с 2024 по 2030 годы. Со своей инициативой Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Свое обращение она
Депутат Лантратова предложила свою инициативу после взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Тогда в результате инцидента сообщалось о семи погибших.
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