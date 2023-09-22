В Госдуме придумали способ защитить пенсионеров от утечек газа

Депутат Лантратова предложила дарить пенсионерам плиты с датчиком контроля газа
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Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, газовая плита, зажигалка
В Госдуме предлагают бесплатно выдавать плиты пенсионерам старше 75 лет Фото:

В России предложили выделять пенсионерам старше 75 лет кухонные плиты с датчиком, который следит за утечкой газа. Если конфорка не горит, то датчик автоматически отключит подачу газа. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

«Необходимо разработать и реализовать программу обязательного бесплатного обеспечения лиц [старше 75 лет] <…> газовыми плитами автоматического контроля за выделением газа», — отмечается в документе. Реализовать программу предлагают с 2024 по 2030 годы. Со своей инициативой Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Свое обращение она опубликовала в telegram-канале.

Депутат Лантратова предложила свою инициативу после взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Тогда в результате инцидента сообщалось о семи погибших.

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В России предложили выделять пенсионерам старше 75 лет кухонные плиты с датчиком, который следит за утечкой газа. Если конфорка не горит, то датчик автоматически отключит подачу газа. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. «Необходимо разработать и реализовать программу обязательного бесплатного обеспечения лиц [старше 75 лет] <…> газовыми плитами автоматического контроля за выделением газа», — отмечается в документе. Реализовать программу предлагают с 2024 по 2030 годы. Со своей инициативой Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Свое обращение она опубликовала в telegram-канале. Депутат Лантратова предложила свою инициативу после взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе. Тогда в результате инцидента сообщалось о семи погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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