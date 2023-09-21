Число погибших при обвале дома в Балашихе увеличилось

Число погибших при обвале дома в Балашихе увеличилось до семи человек
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, носилки, спасатели, трагедия, скорая помощь
Из-за взрыва в доме в Балашихе пострадали 20 человек Фото:
новость из сюжета
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

Число погибших выросло до семи из-за взрыва газа в доме в Балашихе. Всего пострадали 27 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«Число погибших при обвале дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 27 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что восемь человек находятся в больнице. Спасатели завершили поисковые работы.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа, передают «Дни.ру». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа, передает «Национальная служба новостей». Пострадавшим при взрыве газа в Балашихе выплатят по 500 тысяч рублей.

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Число погибших выросло до семи из-за взрыва газа в доме в Балашихе. Всего пострадали 27 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «Число погибших при обвале дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 27 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что восемь человек находятся в больнице. Спасатели завершили поисковые работы. Ранее сообщалось, что в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа, передают «Дни.ру». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа, передает «Национальная служба новостей». Пострадавшим при взрыве газа в Балашихе выплатят по 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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