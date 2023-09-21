Число погибших при обвале дома в Балашихе увеличилось

Число погибших выросло до семи из-за взрыва газа в доме в Балашихе. Всего пострадали 27 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
«Число погибших при обвале дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 27 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что восемь человек находятся в больнице. Спасатели завершили поисковые работы.
Ранее сообщалось, что в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа, передают «Дни.ру». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа, передает «Национальная служба новостей». Пострадавшим при взрыве газа в Балашихе выплатят по 500 тысяч рублей.
Число погибших выросло до семи из-за взрыва газа в доме в Балашихе. Всего пострадали 27 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «Число погибших при обвале дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 27 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Отмечается, что восемь человек находятся в больнице. Спасатели завершили поисковые работы. Ранее сообщалось, что в девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа, передают «Дни.ру». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа, передает «Национальная служба новостей». Пострадавшим при взрыве газа в Балашихе выплатят по 500 тысяч рублей.