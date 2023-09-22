Волонтеры два дня ищут свердловского пенсионера, пропавшего в лесу. Фото

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Ветераны ВОВ в пансионате "Уктусский". Екатеринбург, пенсионер, руки
Пенсионер ушел в лес 21 сентября и не вернулся Фото:

Волонтеры и полиция с 21 сентября ищут 68-летнего Виктора Дюка, который ушел в лес возле деревни Поспелкова (Свердловская область) и пропал. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, лысый, голубые глаза. На момент пропажи был одет в желтую камуфляжную кофту с темными вставками на локтях, на ногах были черные резиновые сапоги. Пенсионер ушел в лес и не вернулся», — сообщили поисковики.

Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Виктора или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.

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Волонтеры и полиция с 21 сентября ищут 68-летнего Виктора Дюка, который ушел в лес возле деревни Поспелкова (Свердловская область) и пропал. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, лысый, голубые глаза. На момент пропажи был одет в желтую камуфляжную кофту с темными вставками на локтях, на ногах были черные резиновые сапоги. Пенсионер ушел в лес и не вернулся», — сообщили поисковики. Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Виктора или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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