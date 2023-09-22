Волонтеры два дня ищут свердловского пенсионера, пропавшего в лесу. Фото

22 сентября 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Пенсионер ушел в лес 21 сентября и не вернулся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Волонтеры и полиция с 21 сентября ищут 68-летнего Виктора Дюка, который ушел в лес возле деревни Поспелкова (Свердловская область) и пропал. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, лысый, голубые глаза. На момент пропажи был одет в желтую камуфляжную кофту с темными вставками на локтях, на ногах были черные резиновые сапоги. Пенсионер ушел в лес и не вернулся», — сообщили поисковики. Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Виктора или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтеры и полиция с 21 сентября ищут 68-летнего Виктора Дюка, который ушел в лес возле деревни Поспелкова (Свердловская область) и пропал. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, лысый, голубые глаза. На момент пропажи был одет в желтую камуфляжную кофту с темными вставками на локтях, на ногах были черные резиновые сапоги. Пенсионер ушел в лес и не вернулся», — сообщили поисковики. Последний раз свердловчанин выходил на связь 21 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Виктора или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.