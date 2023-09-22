Бастрыкин потребовал разобраться с регулярными пожарами в поселке Пермского края

22 сентября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Жители поселка Мулянка пожаловались на систематические пожары Фото: Илья Московец © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту обращения жителей поселка Мулянка Пермского края. Местные жители пожаловались на регулярные пожары на территории, пояснили в пресс-службе ведомства. «Жители сообщают, что за последний месяц на территории поселка [Мулянка] произошло пять пожаров. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале. В регионе организована процессуальная проверка. По словам местных жителей, из пяти пожаров два произошли в домах, принадлежащих одной семье. Пермяки считают, что на территории орудуют поджигатели.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту обращения жителей поселка Мулянка Пермского края. Местные жители пожаловались на регулярные пожары на территории, пояснили в пресс-службе ведомства. «Жители сообщают, что за последний месяц на территории поселка [Мулянка] произошло пять пожаров. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале. В регионе организована процессуальная проверка. По словам местных жителей, из пяти пожаров два произошли в домах, принадлежащих одной семье. Пермяки считают, что на территории орудуют поджигатели.