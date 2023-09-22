Бастрыкин потребовал разобраться с регулярными пожарами в поселке Пермского края

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Пожар на складах. Екатеринбург, пожар, огонь
Жители поселка Мулянка пожаловались на систематические пожары Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту обращения жителей поселка Мулянка Пермского края. Местные жители пожаловались на регулярные пожары на территории, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Жители сообщают, что за последний месяц на территории поселка [Мулянка] произошло пять пожаров. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале.

В регионе организована процессуальная проверка. По словам местных жителей, из пяти пожаров два произошли в домах, принадлежащих одной семье. Пермяки считают, что на территории орудуют поджигатели.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту обращения жителей поселка Мулянка Пермского края. Местные жители пожаловались на регулярные пожары на территории, пояснили в пресс-службе ведомства. «Жители сообщают, что за последний месяц на территории поселка [Мулянка] произошло пять пожаров. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале. В регионе организована процессуальная проверка. По словам местных жителей, из пяти пожаров два произошли в домах, принадлежащих одной семье. Пермяки считают, что на территории орудуют поджигатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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