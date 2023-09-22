Бастрыкин потребовал разобраться с регулярными пожарами в поселке Пермского края

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту обращения жителей поселка Мулянка Пермского края. Местные жители пожаловались на регулярные пожары на территории, пояснили в пресс-службе ведомства.
«Жители сообщают, что за последний месяц на территории поселка [Мулянка] произошло пять пожаров. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах», — написано в ведомственном telegram-канале.
В регионе организована процессуальная проверка. По словам местных жителей, из пяти пожаров два произошли в домах, принадлежащих одной семье. Пермяки считают, что на территории орудуют поджигатели.
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