Венгрия рассчитывает на дальнейшее развитие космических технологий в сотрудничестве с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Ведется технологическое сотрудничество, венгерские компании взаимодействуют с российским. Надеемся, что это продолжится», — цитирует ТАСС слова Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Венгерский министр уточнил, что вечной 2025 года страна намерена отправить на Международную космическую станцию (МКС) своего космонавта. Он отметил, что венгерские и российские космонавты будут работать вместе.
Ранее стало известно, что российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа, запущенный с космодрома Байконур, 16 сентября успешно долетел и пристыковался к МКС, пишет телеканал 360. В Роскосмосе уточнили, что три космонавта, Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара отправлены в длительную космическую экспедицию.
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