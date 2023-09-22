22 сентября 2023

Венгрия выступила за продолжение сотрудничества с Россией в сфере космоса

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Венгрия рассчитывает развивать космические технологии вместе с Россией Фото:

Венгрия рассчитывает на дальнейшее развитие космических технологий в сотрудничестве с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Ведется технологическое сотрудничество, венгерские компании взаимодействуют с российским. Надеемся, что это продолжится», — цитирует ТАСС слова Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Венгерский министр уточнил, что вечной 2025 года страна намерена отправить на Международную космическую станцию (МКС) своего космонавта. Он отметил, что венгерские и российские космонавты будут работать вместе.

Ранее стало известно, что российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа, запущенный с космодрома Байконур, 16 сентября успешно долетел и пристыковался к МКС, пишет телеканал 360. В Роскосмосе уточнили, что три космонавта, Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара отправлены в длительную космическую экспедицию.

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Венгрия рассчитывает на дальнейшее развитие космических технологий в сотрудничестве с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Ведется технологическое сотрудничество, венгерские компании взаимодействуют с российским. Надеемся, что это продолжится», — цитирует ТАСС слова Сийярто после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Венгерский министр уточнил, что вечной 2025 года страна намерена отправить на Международную космическую станцию (МКС) своего космонавта. Он отметил, что венгерские и российские космонавты будут работать вместе. Ранее стало известно, что российский космический корабль «Союз МС-24» с тремя членами экипажа, запущенный с космодрома Байконур, 16 сентября успешно долетел и пристыковался к МКС, пишет телеканал 360. В Роскосмосе уточнили, что три космонавта, Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара отправлены в длительную космическую экспедицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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