23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Курганской области в центре Катайска загорелось кафе у школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщение о пожаре в кафе появилось утром 24 сентября (архивное фото) Фото:

В Катайске (Курганская область) загорелось кафе, расположенное в центральной части города, рядом — школа. О происшествии рассказали очевидцы.

«В Катайске горит кафешка. Здание расположено рядом с парком у школы №2. На место прибыли пожарные», — сообщили очевидцы паблику «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.

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В Катайске (Курганская область) загорелось кафе, расположенное в центральной части города, рядом — школа. О происшествии рассказали очевидцы. «В Катайске горит кафешка. Здание расположено рядом с парком у школы №2. На место прибыли пожарные», — сообщили очевидцы паблику «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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