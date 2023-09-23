В Курганской области в центре Катайска загорелось кафе у школы

Сообщение о пожаре в кафе появилось утром 24 сентября (архивное фото)
В Катайске (Курганская область) загорелось кафе, расположенное в центральной части города, рядом — школа. О происшествии рассказали очевидцы.
«В Катайске горит кафешка. Здание расположено рядом с парком у школы №2. На место прибыли пожарные», — сообщили очевидцы паблику «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Ответ ожидается.
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