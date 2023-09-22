Курганская полиция задержала подозреваемого в угоне двух автомобилей

23 сентября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

За одну ночь подозреваемый угнал два автомобиля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне двух автомобилей, ранее судимого за аналогичные преступления. Об этом сообщается в пресс-службе регионального УМВД России. «Было установлено, что у одного из жителей села в гостях находился 28-летний житель Кетовского округа, который ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. Подозреваемый после распития алкоголя решил уехать в город, увидел на одной из улиц припаркованный автомобиль, не смог его завести и случайно скатил в кювет. Позже мужчина наткнулся на открытый гараж с транспортным средством внутри, которое завел при помощи ключа, находящегося в замке зажигания, и уехал в Курган. Злоумышленника задержали», — сообщается на сайте ведомства. Сообщение об угоне автомобиля поступило 20 сентября. Владелец пояснил, что утром обнаружил кражу своего авто. Сотрудники полиции установили, что потерпевший является не единственным, кто пострадал от ночного угонщика. То же самое произошло с его соседом из дома напротив, который обнаружил свое транспортное средство в кювете недалеко от дома. Угнанный автомобиль был оставлен подозреваемым в Варгашинском округе. В отделе МВД России «Шадринский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне двух автомобилей, ранее судимого за аналогичные преступления. Об этом сообщается в пресс-службе регионального УМВД России. «Было установлено, что у одного из жителей села в гостях находился 28-летний житель Кетовского округа, который ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления. Подозреваемый после распития алкоголя решил уехать в город, увидел на одной из улиц припаркованный автомобиль, не смог его завести и случайно скатил в кювет. Позже мужчина наткнулся на открытый гараж с транспортным средством внутри, которое завел при помощи ключа, находящегося в замке зажигания, и уехал в Курган. Злоумышленника задержали», — сообщается на сайте ведомства. Сообщение об угоне автомобиля поступило 20 сентября. Владелец пояснил, что утром обнаружил кражу своего авто. Сотрудники полиции установили, что потерпевший является не единственным, кто пострадал от ночного угонщика. То же самое произошло с его соседом из дома напротив, который обнаружил свое транспортное средство в кювете недалеко от дома. Угнанный автомобиль был оставлен подозреваемым в Варгашинском округе. В отделе МВД России «Шадринский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».