На трассе в Курганской области насмерть сбили велосипедиста

23 сентября 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

В результате ДТП скончался велосипедист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Курган-Звериноголовское насмерть сбили человека. Об этом сообщили в telegram-канале «Короче, Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию. «Насмерть сбили человека на трассе Курган-Звериноголовское. ДТП произошло недалеко от остановки „Сады Сосновая роща“», — сообщили в посте. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU рассказали, что ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на 11 километре автодороги. «В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.

На трассе Курган-Звериноголовское насмерть сбили человека. Об этом сообщили в telegram-канале «Короче, Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию. «Насмерть сбили человека на трассе Курган-Звериноголовское. ДТП произошло недалеко от остановки „Сады Сосновая роща“», — сообщили в посте. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU рассказали, что ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на 11 километре автодороги. «В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.