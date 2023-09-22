22 сентября 2023

На трассе в Курганской области насмерть сбили велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП скончался велосипедист Фото:

На трассе Курган-Звериноголовское насмерть сбили человека. Об этом сообщили в telegram-канале «Короче, Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию.

«Насмерть сбили человека на трассе Курган-Звериноголовское. ДТП произошло недалеко от остановки „Сады Сосновая роща“», — сообщили в посте.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU рассказали, что ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на 11 километре автодороги. «В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.

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На трассе Курган-Звериноголовское насмерть сбили человека. Об этом сообщили в telegram-канале «Короче, Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию. «Насмерть сбили человека на трассе Курган-Звериноголовское. ДТП произошло недалеко от остановки „Сады Сосновая роща“», — сообщили в посте. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU рассказали, что ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на 11 километре автодороги. «В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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