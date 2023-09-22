На трассе в Курганской области насмерть сбили велосипедиста

На трассе Курган-Звериноголовское насмерть сбили человека. Об этом сообщили в telegram-канале «Короче, Курган». В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU подтвердили информацию.
«Насмерть сбили человека на трассе Курган-Звериноголовское. ДТП произошло недалеко от остановки „Сады Сосновая роща“», — сообщили в посте.
В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU рассказали, что ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на 11 километре автодороги. «В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции», — уточнили в ведомстве.
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