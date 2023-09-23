23 сентября 2023
22 сентября 2023

Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем машиностроителя

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Евгений Куйвашев вручает выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отметил, что для Свердловской области машиностроение одна из ключевых отраслей промышленности Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем машиностроителя. Он отметил, что для области машиностроение одна из ключевых отраслей промышленности.

«В Свердловской области машиностроение — одна из высокотехнологичных, быстро развивающихся, ключевых отраслей промышленности. В машиностроительной отрасли трудятся свыше 100 тысяч уральцев — инженеров, конструкторов, рабочих, технологов и других специалистов. Это настоящие мастера своего дела, высококлассные специалисты», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета».

По словам губернатора Свердловской области, сейчас в регионе активно развивается электронная промышленность, а также растут объемы производства машин и оборудования, транспортных средств. «Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев», — добавил Евгений Куйвашев.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем машиностроителя. Он отметил, что для области машиностроение одна из ключевых отраслей промышленности. «В Свердловской области машиностроение — одна из высокотехнологичных, быстро развивающихся, ключевых отраслей промышленности. В машиностроительной отрасли трудятся свыше 100 тысяч уральцев — инженеров, конструкторов, рабочих, технологов и других специалистов. Это настоящие мастера своего дела, высококлассные специалисты», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». По словам губернатора Свердловской области, сейчас в регионе активно развивается электронная промышленность, а также растут объемы производства машин и оборудования, транспортных средств. «Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев», — добавил Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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