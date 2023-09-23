Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем машиностроителя 24 сентября 2023 в 02:08 Размер текста - 17 + Евгений Куйвашев отметил, что для Свердловской области машиностроение одна из ключевых отраслей промышленности Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем машиностроителя. Он отметил, что для области машиностроение одна из ключевых отраслей промышленности. «В Свердловской области машиностроение — одна из высокотехнологичных, быстро развивающихся, ключевых отраслей промышленности. В машиностроительной отрасли трудятся свыше 100 тысяч уральцев — инженеров, конструкторов, рабочих, технологов и других специалистов. Это настоящие мастера своего дела, высококлассные специалисты», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». По словам губернатора Свердловской области, сейчас в регионе активно развивается электронная промышленность, а также растут объемы производства машин и оборудования, транспортных средств. «Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев», — добавил Евгений Куйвашев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем машиностроителя. Он отметил, что для области машиностроение одна из ключевых отраслей промышленности. «В Свердловской области машиностроение — одна из высокотехнологичных, быстро развивающихся, ключевых отраслей промышленности. В машиностроительной отрасли трудятся свыше 100 тысяч уральцев — инженеров, конструкторов, рабочих, технологов и других специалистов. Это настоящие мастера своего дела, высококлассные специалисты», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета». По словам губернатора Свердловской области, сейчас в регионе активно развивается электронная промышленность, а также растут объемы производства машин и оборудования, транспортных средств. «Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев», — добавил Евгений Куйвашев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям