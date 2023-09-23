Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем машиностроителя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Днем машиностроителя. Он отметил, что для области машиностроение одна из ключевых отраслей промышленности.
«В Свердловской области машиностроение — одна из высокотехнологичных, быстро развивающихся, ключевых отраслей промышленности. В машиностроительной отрасли трудятся свыше 100 тысяч уральцев — инженеров, конструкторов, рабочих, технологов и других специалистов. Это настоящие мастера своего дела, высококлассные специалисты», — передает слова Евгения Куйвашева «Областная газета».
По словам губернатора Свердловской области, сейчас в регионе активно развивается электронная промышленность, а также растут объемы производства машин и оборудования, транспортных средств. «Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев», — добавил Евгений Куйвашев.
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