Новая площадка оснащена твердым покрытием, спецконструкциями для трюков и освещением (архивное фото)
В Кургане завершаются работы по благоустройству площадки для экстремальных видов спорта в парке 4-го микрорайона Заозерного. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова.
«В парке в 4-м микрорайоне Заозерного завершается обустройство площадки для экстремальных видов спорта. <…> Будем ускорять работы, чтобы наше подрастающее поколение росло спортивным и активным», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.
В начале года специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Кургана объявили о намерении обновить парк в Заозерном. Экстрим-площадку построили рядом.
Работы по обустройству площадки близки к завершению
За строительство площадки голосовали жители микрорайона
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