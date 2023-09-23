23 сентября 2023
22 сентября 2023

Курганские власти готовятся открыть площадку для экстремальных видов спорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети на набережной. Тюмень, подростки, дети, парни, bmx, прыжок на велосипеде, экстрим-парк
Новая площадка оснащена твердым покрытием, спецконструкциями для трюков и освещением (архивное фото) Фото:

В Кургане завершаются работы по благоустройству площадки для экстремальных видов спорта в парке 4-го микрорайона Заозерного. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова.

«В парке в 4-м микрорайоне Заозерного завершается обустройство площадки для экстремальных видов спорта. <…> Будем ускорять работы, чтобы наше подрастающее поколение росло спортивным и активным», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале.

В начале года специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Кургана объявили о намерении обновить парк в Заозерном. Экстрим-площадку построили рядом.

Работы по обустройству площадки близки к завершению
Работы по обустройству площадки близки к завершению
Фото:
За строительство площадки голосовали жители микрорайона
За строительство площадки голосовали жители микрорайона
Фото:

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В Кургане завершаются работы по благоустройству площадки для экстремальных видов спорта в парке 4-го микрорайона Заозерного. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. «В парке в 4-м микрорайоне Заозерного завершается обустройство площадки для экстремальных видов спорта. <…> Будем ускорять работы, чтобы наше подрастающее поколение росло спортивным и активным», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. В начале года специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Кургана объявили о намерении обновить парк в Заозерном. Экстрим-площадку построили рядом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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