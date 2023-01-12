В Кургане обновят парк, который хвалит губернатор

Парк обновят в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане обновят парк в Заозерном микрорайоне. Данная информация размещена на сайте областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Губернатор Курганской области Вадим Шумков периодически упоминает в своих аккаунтах в соцсетях этот парк.

«Рядом с новым парком у водоема в 4 микрорайоне Кургана появится площадка для экстремальных видов спорта с твердым покрытием и освещением — ее выбрало большинство проголосовавших в прошлом году. <…> Обновления коснутся и самого парка, появившегося в 2022 году. Его озеленят и установят в нем малые архитектурные формы: скамейки, качели, перголы. У расчищенного в прошлом году водоема будет установлен деревянный пирс», — указано в сообщении.

Всего в регионе в 2023 году планируют благоустроить 54 общественных и шесть дворовых территорий. Представители ведомства отметили, что в Северном микрорайоне Кургана появятся тропиночная сеть малые архитектурные формы. Также власти планируют благоустроить площадку в поселке Осеево в Шадринске.

Ранее Шумков предлагал местным жителям принять участие в благоустройстве этого парка. По его словам, благодаря появлению новых объектов, в том числе и парку, Заозерный может стать «городом в городе».