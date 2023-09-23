Беспилотник ВСУ ударил по администрации Курска

Украинский беспилотник повредил крышу адинистративного здания в Курске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курске беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Центральном округе. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе», —
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