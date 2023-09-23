23 сентября 2023

Беспилотник ВСУ ударил по администрации Курска

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Украинский беспилотник повредил крышу адинистративного здания в Курске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курске беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Центральном округе. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По его словам, из-за удара была незначительно повреждена крыша администрации. На место выехали оперативные службы, заключил губернатор.

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В Курске беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Центральном округе. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт. «В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По его словам, из-за удара была незначительно повреждена крыша администрации. На место выехали оперативные службы, заключил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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