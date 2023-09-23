Беспилотник ВСУ ударил по администрации Курска

24 сентября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник повредил крышу адинистративного здания в Курске Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курске беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Центральном округе. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт. «В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По его словам, из-за удара была незначительно повреждена крыша администрации. На место выехали оперативные службы, заключил губернатор.

В Курске беспилотник ВСУ атаковал здание администрации в Центральном округе. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт. «В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе», — написал Роман Старовойт у себя в Telegram. По его словам, из-за удара была незначительно повреждена крыша администрации. На место выехали оперативные службы, заключил губернатор.