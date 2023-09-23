В Кургане 11-летний мальчик не вернулся домой после прогулки

24 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Ребенок пропал 23 сентября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганские волонтеры ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенок не вернулся домой с прогулки, передает региональный поисковой отряд. «Пропал ребенок, 11 лет, город Курган. 23 сентября 2023 года не вернулся домой с прогулки», — указано в группе отряда «КурганРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». Приметы ребенка: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в черную кофту с белыми рукавами, черные спортивные брюки и серые кроссовки. Обновлено в 17:50 В УМВД России по региону сообщили URA.RU, что ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Курганские волонтеры ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенок не вернулся домой с прогулки, передает региональный поисковой отряд. «Пропал ребенок, 11 лет, город Курган. 23 сентября 2023 года не вернулся домой с прогулки», — указано в группе отряда «КурганРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». Приметы ребенка: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в черную кофту с белыми рукавами, черные спортивные брюки и серые кроссовки. Обновлено в 17:50 В УМВД России по региону сообщили URA.RU, что ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.