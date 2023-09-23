23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Кургане 11-летний мальчик не вернулся домой после прогулки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок пропал 23 сентября (архивное фото) Фото:

Курганские волонтеры ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенок не вернулся домой с прогулки, передает региональный поисковой отряд.

«Пропал ребенок, 11 лет, город Курган. 23 сентября 2023 года не вернулся домой с прогулки», — указано в группе отряда «КурганРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы ребенка: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в черную кофту с белыми рукавами, черные спортивные брюки и серые кроссовки.

Обновлено в 17:50

В УМВД России по региону сообщили URA.RU, что ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Курганские волонтеры ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенок не вернулся домой с прогулки, передает региональный поисковой отряд. «Пропал ребенок, 11 лет, город Курган. 23 сентября 2023 года не вернулся домой с прогулки», — указано в группе отряда «КурганРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте». Приметы ребенка: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в черную кофту с белыми рукавами, черные спортивные брюки и серые кроссовки. Обновлено в 17:50 В УМВД России по региону сообщили URA.RU, что ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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