В Кургане 11-летний мальчик не вернулся домой после прогулки

Ребенок пропал 23 сентября (архивное фото)
Курганские волонтеры ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенок не вернулся домой с прогулки, передает региональный поисковой отряд.
«Пропал ребенок, 11 лет, город Курган. 23 сентября 2023 года не вернулся домой с прогулки», — указано в группе отряда «КурганРегионСпас» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы ребенка: рост 140 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Он был одет в черную кофту с белыми рукавами, черные спортивные брюки и серые кроссовки.
Обновлено в 17:50
В УМВД России по региону сообщили URA.RU, что ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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