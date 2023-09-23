В Курганской области в результате ДТП погибла пожилая пара

24 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают, что авария произошла по вине пьяного водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На автодороге в Курганской области в результате столкновения двух машин погибли супруги пенсионного возраста. Инцидент произошел 24 сентября между деревней Борки и селом Падеринка, рассказали очевидцы происшествия. «Ford гнал 140 километров в час, навстречу ехала „девятка“, в которой была пожилая пара. В автомобиле ВАЗ-2109 также находились их дочь и внучка. После столкновения муж с женой скончались», — пояснили очевидцы, передает портал «Область 45». По данным издания, водитель иномарки и сидящий рядом пассажир были пьяны. На место происшествия выезжали четыре машины скорой помощи и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается.

На автодороге в Курганской области в результате столкновения двух машин погибли супруги пенсионного возраста. Инцидент произошел 24 сентября между деревней Борки и селом Падеринка, рассказали очевидцы происшествия. «Ford гнал 140 километров в час, навстречу ехала „девятка“, в которой была пожилая пара. В автомобиле ВАЗ-2109 также находились их дочь и внучка. После столкновения муж с женой скончались», — пояснили очевидцы, передает портал «Область 45». По данным издания, водитель иномарки и сидящий рядом пассажир были пьяны. На место происшествия выезжали четыре машины скорой помощи и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается.