В Курганской области в результате ДТП погибла пожилая пара

На автодороге в Курганской области в результате столкновения двух машин погибли супруги пенсионного возраста. Инцидент произошел 24 сентября между деревней Борки и селом Падеринка, рассказали очевидцы происшествия.
«Ford гнал 140 километров в час, навстречу ехала „девятка“, в которой была пожилая пара. В автомобиле ВАЗ-2109 также находились их дочь и внучка. После столкновения муж с женой скончались», — пояснили очевидцы, передает портал «Область 45».
По данным издания, водитель иномарки и сидящий рядом пассажир были пьяны. На место происшествия выезжали четыре машины скорой помощи и сотрудники МЧС.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается.
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