23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Курганской области в результате ДТП погибла пожилая пара

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, дпс
Очевидцы сообщают, что авария произошла по вине пьяного водителя Фото:

На автодороге в Курганской области в результате столкновения двух машин погибли супруги пенсионного возраста. Инцидент произошел 24 сентября между деревней Борки и селом Падеринка, рассказали очевидцы происшествия.

«Ford гнал 140 километров в час, навстречу ехала „девятка“, в которой была пожилая пара. В автомобиле ВАЗ-2109 также находились их дочь и внучка. После столкновения муж с женой скончались», — пояснили очевидцы, передает портал «Область 45».

По данным издания, водитель иномарки и сидящий рядом пассажир были пьяны. На место происшествия выезжали четыре машины скорой помощи и сотрудники МЧС.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается.

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На автодороге в Курганской области в результате столкновения двух машин погибли супруги пенсионного возраста. Инцидент произошел 24 сентября между деревней Борки и селом Падеринка, рассказали очевидцы происшествия. «Ford гнал 140 километров в час, навстречу ехала „девятка“, в которой была пожилая пара. В автомобиле ВАЗ-2109 также находились их дочь и внучка. После столкновения муж с женой скончались», — пояснили очевидцы, передает портал «Область 45». По данным издания, водитель иномарки и сидящий рядом пассажир были пьяны. На место происшествия выезжали четыре машины скорой помощи и сотрудники МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать аварию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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