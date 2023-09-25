Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят простым россиянам

Санкции Запада против РФ вредят обычным гражданам, сказала Элина Валтонен
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Антироссийские санкции Запада вредят простым гражданам РФ. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
«Да, санкции [против РФ] действительно вредят обычным людям», —
Финляндия с 16 сентября запретила въезд российских авто на свою территорию. Также машины с номерами РФ, находящиеся в стране, должны покинуть ее до 16 марта 2024 года.
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