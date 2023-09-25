Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят простым россиянам

25 сентября 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Санкции Запада против РФ вредят обычным гражданам, сказала Элина Валтонен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Запада вредят простым гражданам РФ. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. «Да, санкции [против РФ] действительно вредят обычным людям», — заявила Элина Валтонен. Ее слова передает корреспондент The Washington Post. Также глава финского дипведомства уточнила, что у ее страны, как и у остального Запада «нет выбора». Финляндия с 16 сентября запретила въезд российских авто на свою территорию. Также машины с номерами РФ, находящиеся в стране, должны покинуть ее до 16 марта 2024 года.

Антироссийские санкции Запада вредят простым гражданам РФ. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. «Да, санкции [против РФ] действительно вредят обычным людям», — заявила Элина Валтонен. Ее слова передает корреспондент The Washington Post. Также глава финского дипведомства уточнила, что у ее страны, как и у остального Запада «нет выбора». Финляндия с 16 сентября запретила въезд российских авто на свою территорию. Также машины с номерами РФ, находящиеся в стране, должны покинуть ее до 16 марта 2024 года.