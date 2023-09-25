Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят простым россиянам

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Санкции Запада против РФ вредят обычным гражданам, сказала Элина Валтонен Фото:
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Антироссийские санкции Запада вредят простым гражданам РФ. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Да, санкции [против РФ] действительно вредят обычным людям», — заявила Элина Валтонен. Ее слова передает корреспондент The Washington Post. Также глава финского дипведомства уточнила, что у ее страны, как и у остального Запада «нет выбора».

Финляндия с 16 сентября запретила въезд российских авто на свою территорию. Также машины с номерами РФ, находящиеся в стране, должны покинуть ее до 16 марта 2024 года.

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Антироссийские санкции Запада вредят простым гражданам РФ. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. «Да, санкции [против РФ] действительно вредят обычным людям», — заявила Элина Валтонен. Ее слова передает корреспондент The Washington Post. Также глава финского дипведомства уточнила, что у ее страны, как и у остального Запада «нет выбора». Финляндия с 16 сентября запретила въезд российских авто на свою территорию. Также машины с номерами РФ, находящиеся в стране, должны покинуть ее до 16 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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