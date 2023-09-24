24 сентября 2023

В Челябинске пьяный пассажир ограбил таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Окончания следствия задержанный будет ждать под подпиской о невыезде Фото:

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в ограблении таксиста, сообщили URA.RU 25 сентября в ГУ МВД по Челябинской области. Когда пьяному пассажиру отказали в поездке, в качестве «компенсации» он отобрал у водителя сотовый телефон и сбежал.

«В салон сел пассажир с явными признаками алкогольного опьянения. Таксист отказал ему в поездке, но тот никак на это не отреагировал. Когда водитель стал обходить машину, чтобы высадить пассажира, он схватил его телефон и скрылся. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей», — рассказал сотрудникам отдела полиции «Северо-Западный» 40-летний водитель.

Оперативники отследили возможный маршрут злоумышленника, который приехал в Челябинск из Красноармейского района. Ранее несудимому 33-летнему гостю города предъявили обвинение в грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ), ему грозит до 4 лет лишения свободы. Окончания следствия он будет ждать под подпиской о невыезде.

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В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в ограблении таксиста, сообщили URA.RU 25 сентября в ГУ МВД по Челябинской области. Когда пьяному пассажиру отказали в поездке, в качестве «компенсации» он отобрал у водителя сотовый телефон и сбежал. «В салон сел пассажир с явными признаками алкогольного опьянения. Таксист отказал ему в поездке, но тот никак на это не отреагировал. Когда водитель стал обходить машину, чтобы высадить пассажира, он схватил его телефон и скрылся. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей», — рассказал сотрудникам отдела полиции «Северо-Западный» 40-летний водитель. Оперативники отследили возможный маршрут злоумышленника, который приехал в Челябинск из Красноармейского района. Ранее несудимому 33-летнему гостю города предъявили обвинение в грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ), ему грозит до 4 лет лишения свободы. Окончания следствия он будет ждать под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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