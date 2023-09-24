В Челябинске пьяный пассажир ограбил таксиста

Окончания следствия задержанный будет ждать под подпиской о невыезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в ограблении таксиста, сообщили URA.RU 25 сентября в ГУ МВД по Челябинской области. Когда пьяному пассажиру отказали в поездке, в качестве «компенсации» он отобрал у водителя сотовый телефон и сбежал.

«В салон сел пассажир с явными признаками алкогольного опьянения. Таксист отказал ему в поездке, но тот никак на это не отреагировал. Когда водитель стал обходить машину, чтобы высадить пассажира, он схватил его телефон и скрылся. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей», — рассказал сотрудникам отдела полиции «Северо-Западный» 40-летний водитель.

Оперативники отследили возможный маршрут злоумышленника, который приехал в Челябинск из Красноармейского района. Ранее несудимому 33-летнему гостю города предъявили обвинение в грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ), ему грозит до 4 лет лишения свободы. Окончания следствия он будет ждать под подпиской о невыезде.