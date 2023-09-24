24 сентября 2023

Свердловчанин из ревности зарезал парня

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Житель Березовского получил девять лет колонии за убийство парня Фото:

В Березовском (Свердловской области) мужчина ударом ножа убил парня на почве ревности. За это его отправили в колонию.

«7 августа 2022 года подсудимый встретился с 22-летним молодым человеком, чтобы выяснить отношения, возникшие на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил своего оппонента ножом в область груди», — сообщили в пресс-службе областного суда.

От полученных травм парень скончался на месте. Накануне прошел суд — обвиняемому назначили девять лет колонии строгого режима.

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В Березовском (Свердловской области) мужчина ударом ножа убил парня на почве ревности. За это его отправили в колонию. «7 августа 2022 года подсудимый встретился с 22-летним молодым человеком, чтобы выяснить отношения, возникшие на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил своего оппонента ножом в область груди», — сообщили в пресс-службе областного суда. От полученных травм парень скончался на месте. Накануне прошел суд — обвиняемому назначили девять лет колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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