Свердловчанин из ревности зарезал парня

25 сентября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Житель Березовского получил девять лет колонии за убийство парня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Березовском (Свердловской области) мужчина ударом ножа убил парня на почве ревности. За это его отправили в колонию. «7 августа 2022 года подсудимый встретился с 22-летним молодым человеком, чтобы выяснить отношения, возникшие на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил своего оппонента ножом в область груди», — сообщили в пресс-службе областного суда. От полученных травм парень скончался на месте. Накануне прошел суд — обвиняемому назначили девять лет колонии строгого режима.

В Березовском (Свердловской области) мужчина ударом ножа убил парня на почве ревности. За это его отправили в колонию. «7 августа 2022 года подсудимый встретился с 22-летним молодым человеком, чтобы выяснить отношения, возникшие на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил своего оппонента ножом в область груди», — сообщили в пресс-службе областного суда. От полученных травм парень скончался на месте. Накануне прошел суд — обвиняемому назначили девять лет колонии строгого режима.