Свердловчанин из ревности зарезал парня

Житель Березовского получил девять лет колонии за убийство парня
В Березовском (Свердловской области) мужчина ударом ножа убил парня на почве ревности. За это его отправили в колонию.
«7 августа 2022 года подсудимый встретился с 22-летним молодым человеком, чтобы выяснить отношения, возникшие на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил своего оппонента ножом в область груди», — сообщили в пресс-службе областного суда.
От полученных травм парень скончался на месте. Накануне прошел суд — обвиняемому назначили девять лет колонии строгого режима.
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