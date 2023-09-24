24 сентября 2023

Стилист Рогов использовал в образах для преображения челябинские бренды

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс стилиста и телеведущего Александра Рогова. Екатеринбург, рогов александр
Рогов выбрал у дизайнеров из Челябинска сумку и жакет для образов девушки Фото:

Стилист Александр Рогов в выпуске шоу «Рогов в городе» использовал челябинские бренды одежды для преображения участницы. В эфире от 24 сентября ведущий передачи подобрал образы, как в сетевых магазинах, так и в бутике с локальными производителями.

«Здесь не только челябинские дизайнеры, здесь есть дизайнеры и из Екатеринбурга, Уфы, Ижевска. Я уже кое-что нашел для Маши: и сумку, и жакет от челябинских дизайнеров», — рассказал Рогов в эфире шоу на YouTube.

Стилист также прокатился на верблюде на главной пешеходной улице города, прикоснулся к челябинскому метеориту и создал картину на мастер-классе своей подопечной. В качестве участницы шоу Рогов выбрал владелицу школы живописи. Женщина хотела изменить свой стиль, чтобы выглядеть более статусно и творчески.

Примерка образов состоялась в ДК Челябинского металлургического комбината. Перед этим стилист приехал к представителю союза банщиков. Рогов объяснил собеседнику, что принципиально не посещает бани и сауны, но тот уговорил его на обряд. Стилиста отпарили вениками и на руках окунули в купели.

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Стилист Александр Рогов в выпуске шоу «Рогов в городе» использовал челябинские бренды одежды для преображения участницы. В эфире от 24 сентября ведущий передачи подобрал образы, как в сетевых магазинах, так и в бутике с локальными производителями. «Здесь не только челябинские дизайнеры, здесь есть дизайнеры и из Екатеринбурга, Уфы, Ижевска. Я уже кое-что нашел для Маши: и сумку, и жакет от челябинских дизайнеров», — рассказал Рогов в эфире шоу на YouTube. Стилист также прокатился на верблюде на главной пешеходной улице города, прикоснулся к челябинскому метеориту и создал картину на мастер-классе своей подопечной. В качестве участницы шоу Рогов выбрал владелицу школы живописи. Женщина хотела изменить свой стиль, чтобы выглядеть более статусно и творчески. Примерка образов состоялась в ДК Челябинского металлургического комбината. Перед этим стилист приехал к представителю союза банщиков. Рогов объяснил собеседнику, что принципиально не посещает бани и сауны, но тот уговорил его на обряд. Стилиста отпарили вениками и на руках окунули в купели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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