Активист из ЯНАО Алексей Шевцов, полгода выполнявший боевые задачи в зоне специальной военной операции под позывным «Шива», передал именной автобус для нужд батальона «Росомаха», в котором проходят службу бойцы с Ямала. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Автобус с нашей базы забрали военнослужащие из батальона „Росомаха“, где служат ямальцы. Я доволен, думаю, он пригодится им для выполнения боевых задач», — сообщил Алексей Шевцов в разговоре с корреспондентом агентства.
Он пояснил, что сборы и приобретение техники были организованы в то время, когда боец «Шива» проходил службу в составе отряда БАРС-14. Сразу автобус забрать не смогли, так как было мало водителей, а после было принято решение передать автобус ямальцам, проходящим службу в составе батальона «Росомаха». Алексей объяснил и имя, присвоенное автобусу. «Недослышали парни, вот и „Шеви“», — завершил разговор активист.
Ранее URA.RU рассказало, что Шевцов объявил сбор на покупку беспилотников двойного назначения. Техника будет передана батальонам, где служат ямальцы.
Именной автобус активист Шевцов передал для батальона «Росомаха»
Фото: telegram-канал «Шевцов на связи Ямал» — https://t.me/shecovnasvazi/3513
Активист из ЯНАО Алексей Шевцов, полгода выполнявший боевые задачи в зоне специальной военной операции под позывным «Шива», передал именной автобус для нужд батальона «Росомаха», в котором проходят службу бойцы с Ямала. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Автобус с нашей базы забрали военнослужащие из батальона „Росомаха“, где служат ямальцы. Я доволен, думаю, он пригодится им для выполнения боевых задач», — сообщил Алексей Шевцов в разговоре с корреспондентом агентства. Он пояснил, что сборы и приобретение техники были организованы в то время, когда боец «Шива» проходил службу в составе отряда БАРС-14. Сразу автобус забрать не смогли, так как было мало водителей, а после было принято решение передать автобус ямальцам, проходящим службу в составе батальона «Росомаха». Алексей объяснил и имя, присвоенное автобусу. «Недослышали парни, вот и „Шеви“», — завершил разговор активист.
Ранее URA.RU рассказало, что Шевцов объявил сбор на покупку беспилотников двойного назначения. Техника будет передана батальонам, где служат ямальцы.