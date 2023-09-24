Активист из ЯНАО Алексей Шевцов передал автобус батальону «Росомаха» (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов, полгода выполнявший боевые задачи в зоне специальной военной операции под позывным «Шива», передал именной автобус для нужд батальона «Росомаха», в котором проходят службу бойцы с Ямала. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Автобус с нашей базы забрали военнослужащие из батальона „Росомаха“, где служат ямальцы. Я доволен, думаю, он пригодится им для выполнения боевых задач», — сообщил Алексей Шевцов в разговоре с корреспондентом агентства.

Он пояснил, что сборы и приобретение техники были организованы в то время, когда боец «Шива» проходил службу в составе отряда БАРС-14. Сразу автобус забрать не смогли, так как было мало водителей, а после было принято решение передать автобус ямальцам, проходящим службу в составе батальона «Росомаха». Алексей объяснил и имя, присвоенное автобусу. «Недослышали парни, вот и „Шеви“», — завершил разговор активист.



Ранее URA.RU рассказало, что Шевцов объявил сбор на покупку беспилотников двойного назначения. Техника будет передана батальонам, где служат ямальцы.