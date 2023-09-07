Боец Шива призвал земляков помочь ямальским батальонам

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов объявил сбор на покупку дронов

08 сентября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Боец Шива объявил сбор на покупку дронов двойного назначения Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активист из ЯНАО Алексей Шевцов, прослуживший полгода в зоне спецоперации под позывным Шива, собирается передать партию ударных дронов ямальским подразделениям. Для их покупки он объявил сбор средств, о чем и рассказал корреспонденту URA.RU. «Я собираюсь приобрести партию устройств „Химера“, которые можно использовать в качестве дронов-разведчиков, а при необходимости, в качестве истребителей техники. Такие устройства помогут землякам на передовой. Дроны будут закуплены в Москве и переданы нашим батальонам через волонтеров, подробные реквизиты можно узнать в местных группах», — пояснил Алексей Шевцов в беседе с корреспондентом агентства. Он отметил, что собирается приобрести 25 устройств FPV «Химера» и передать их в подразделения «Кедр», «Ямал», «Росомаха», а также в 90-й саперный полк, где служат саперы из ЯНАО и БАРС-14. На покупку техники необходимо собрать около одного миллиона рублей. Также в планах у активиста дополнительно закупить комплекты шлемов и пультов для управления дронами. Ранее URA.RU рассказало, что Шевцов добровольно заключил контракт с Минобороны РФ в январе и провел в зоне СВО полгода. За время службы несколько раз объявлял сборы на покупку необходимых устройств для земляков. За мужество и героизм представлен к государственным наградам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов, прослуживший полгода в зоне спецоперации под позывным Шива, собирается передать партию ударных дронов ямальским подразделениям. Для их покупки он объявил сбор средств, о чем и рассказал корреспонденту URA.RU. «Я собираюсь приобрести партию устройств „Химера“, которые можно использовать в качестве дронов-разведчиков, а при необходимости, в качестве истребителей техники. Такие устройства помогут землякам на передовой. Дроны будут закуплены в Москве и переданы нашим батальонам через волонтеров, подробные реквизиты можно узнать в местных группах», — пояснил Алексей Шевцов в беседе с корреспондентом агентства. Он отметил, что собирается приобрести 25 устройств FPV «Химера» и передать их в подразделения «Кедр», «Ямал», «Росомаха», а также в 90-й саперный полк, где служат саперы из ЯНАО и БАРС-14. На покупку техники необходимо собрать около одного миллиона рублей. Также в планах у активиста дополнительно закупить комплекты шлемов и пультов для управления дронами. Ранее URA.RU рассказало, что Шевцов добровольно заключил контракт с Минобороны РФ в январе и провел в зоне СВО полгода. За время службы несколько раз объявлял сборы на покупку необходимых устройств для земляков. За мужество и героизм представлен к государственным наградам.