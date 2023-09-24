В ХМАО депутат обвинил больницу в раскрытии личных данных пациентов

Депутат Насибуллин: возле больницы Урая выбросили бумаги с данными пациентов

Медицинские направления оказались разбросаны возле мусорных контейнеров больницы Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Урая (ХМАО) Леонард Насибуллин обвинил городскую клиническую больницу в халатности, повлекшей раскрытие личных данных. По его словам, возле учреждения оказались разбросаны медицинские направления пациентов. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Рядом с мусорными баками возле урайской городской больницы разбросаны медицинские направления. В документах указаны персональные данные пациентов, их диагноз, место жительства и работы. На контейнерной площадке множество подобных бумаг. При желании, ими может воспользоваться злоумышленник. А как же врачебная тайна?» — заявил Насибуллин.

На запрос корреспондента URA.RU в больнице ответили, что по данной ситуации проведут служебную проверку. «В настоящее время в БУ „Урайская городская клиническая больница“ ведение медицинской документации осуществляется в электронном виде. Медицинские карты и другая документация, оформленная ранее в бумажном варианте, уничтожается в условленном порядке по истечению сроков хранения», — сообщили в медучреждении.

В больнице уверяют, что контролируют утилизацию документов с личными данными. При этом бумажные направления на исследования нередко выдаются пациентам на руки.

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